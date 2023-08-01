أعلن الأمن العام القبض على عدد من مروجي المخدرات في السعودية، ضمن الحملة الأمنية الكبرى للحرب على المخدرات –بالمرصاد-.

تفصيل الضبطيات

وقال الأمن العام في مقطع فيديو عبر موقع تويتر: إنه تم القبض على مقيم من الجنسية اليمنية و3 مواطنين في جازان، قاموا بترويج مادة الإمفيتامين المخدر، وضبط بحوزتهم مبلغ مالي، فضلًا عن القبض على مواطن قام بتريج مادة الحشيش المخدر، ومادة الإمفيتامين المخدر وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي في القصيم، وضبط بحوزته أسلحة بيضاء، وهواتف متنقلة.

وأشار الأمن العام إلى أنه تم القبض على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية في جدة، قام بترويج مادة الإمفيتامين المخدر.

تنظيم عصابي

وأوضح أيضًا أنه تم القبض على تنظيم عصابي في الرياض مكون من مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، ومقيم من الجنسية الباكستانية، قاموا باتخاذ شقق سكنية أوكارا لترويج 33 كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر، و26 ألف قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي، مستخدمين 4 مركبات لتسهيل تنقلاتهم.

جرائم جنائية

ولفت إلى القبض على مواطن قام بإشعال النار في مركبة آخر لخلاف سابق بينهما، بالإضافة إلى القبض على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية في القنفذة قام بترويج مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين، وفي النبهانية، تم القبض على مواطن قام بإتلاف صراف آلي بتكسيره.