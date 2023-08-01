Icon

رفع ستارة باب الكعبة المشرفة استعدادًا لمراسم غسلها Icon خطأ بسيط يمنح روسية الحرية بعد اعتقال 14 عامًا Icon وظائف شاغرة للجنسين في برنامج التأهيل والإحلال Icon طريقة غسل الكعبة المشرفة والأدوات المستخدمة Icon وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى المراعي Icon تعرض موظف بقنصلية للسويد لإطلاق نار في تركيا Icon وظائف شاغرة في شركة ياسرف Icon وظائف شاغرة لدى بنك التصدير والاستيراد Icon وظائف شاغرة في شركة طيران الرياض Icon وظائف شاغرة لدى المجلس الصحي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

أخبار أمنية
السعودية اليوم
حصاد اليوم
جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم

القبض على عدد من مروجي المخدرات في السعودية

الثلاثاء ١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٩ مساءً
القبض على عدد من مروجي المخدرات في السعودية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن الأمن العام القبض على عدد من مروجي المخدرات في السعودية، ضمن الحملة الأمنية الكبرى للحرب على المخدرات –بالمرصاد-.

تفصيل الضبطيات

وقال الأمن العام في مقطع فيديو عبر موقع تويتر: إنه تم القبض على مقيم من الجنسية اليمنية و3 مواطنين في جازان، قاموا بترويج مادة الإمفيتامين المخدر، وضبط بحوزتهم مبلغ مالي، فضلًا عن القبض على مواطن قام بتريج مادة الحشيش المخدر، ومادة الإمفيتامين المخدر وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي في القصيم، وضبط بحوزته أسلحة بيضاء، وهواتف متنقلة.

قد يهمّك أيضاً
التعادل السلبي يحسم مباراة الشرطة والترجي التونسي

التعادل السلبي يحسم مباراة الشرطة والترجي التونسي

مدرب الشباب: نسعى لتجاوز الزمالك والمنافسة على اللقب

مدرب الشباب: نسعى لتجاوز الزمالك والمنافسة على اللقب

وأشار الأمن العام إلى أنه تم القبض على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية في جدة، قام بترويج مادة الإمفيتامين المخدر.

تنظيم عصابي

وأوضح أيضًا أنه تم القبض على تنظيم عصابي في الرياض مكون من مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، ومقيم من الجنسية الباكستانية، قاموا باتخاذ شقق سكنية أوكارا لترويج 33 كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر، و26 ألف قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي، مستخدمين 4 مركبات لتسهيل تنقلاتهم.

جرائم جنائية

ولفت إلى القبض على مواطن قام بإشعال النار في مركبة آخر لخلاف سابق بينهما، بالإضافة إلى القبض على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية في القنفذة قام بترويج مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين، وفي النبهانية، تم القبض على مواطن قام بإتلاف صراف آلي بتكسيره.

 

 

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الجامعات والكليات التقنية بالرياض تعلن موعد التقديم للعام الجامعي 1445هـ
أخبار رئيسية

الجامعات والكليات التقنية بالرياض تعلن موعد التقديم...

أخبار رئيسية
ليونيل ميسي: سأعتزل اللعب الدولي قريبًا
الرياضة

ليونيل ميسي: سأعتزل اللعب الدولي قريبًا

الرياضة
استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان
السعودية اليوم

استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول...

السعودية اليوم
قائد الغواصة تيتان نصب فخًا لأصحاب المليارات
العالم

قائد الغواصة تيتان نصب فخًا لأصحاب المليارات

العالم
إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول لـ البوسنة والهرسك لمدة 3 أشهر
السعودية اليوم

إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول لـ البوسنة...

السعودية اليوم
معهد سرب يستقبل طلبات التقديم على البرنامج التدريبي لتشغيل مترو الرياض
السعودية اليوم

معهد سرب يستقبل طلبات التقديم على البرنامج...

السعودية اليوم
السند: خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من أعظم مناقب السعودية
السعودية اليوم

السند: خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من أعظم...

السعودية اليوم
أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي
العالم

أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي

العالم