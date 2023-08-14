القبض على عدد من مروجي المخدرات في السعودية

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قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، على عدد من مروجي المخدرات في السعودية، ضمن حملتها الأمنية الكبرى للحرب على المخدرات “بالمرصاد”.
وقالت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في مقطع فيديو عبر منصة إكس: إنه تم القبض على مواطن بمنطقة الرياض روج 28.4 كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.
وأضاف: كما تم القبض على مقيم من الجنسية الفلبينية بمنطقة حائل؛ لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر –الشبو-، كما تم القبض على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية بمنطقة الباحة؛ لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر.
وتابعت: أنه تم القبض على مقيم من الجنسية الباكستانية يروج الشبو بالمنطقة الشرقية، وتم القبض على 3 مواطنين بمنطقة القصيم روجوا الحشيش والإمفيتامين المخدرتين وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.
في قبضة رجال المكافحة.#بالمرصاد pic.twitter.com/lpEx5dwdIW
— مكافحة المخدرات (@Mokafha_SA) August 13, 2023