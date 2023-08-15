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الأمن اتخذ الإجراءات النظامية بحقهم

القبض على عدد من مروجي المخدرات في السعودية

الثلاثاء ١٥ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٩ مساءً
القبض على عدد من مروجي المخدرات في السعودية
المواطن - فريق التحرير

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قبضت دوريات الأمن العام على عدد من مروجي المخدرات في السعودية، ضمن حملتها الأمنية الكبرى للحرب على المخدرات “بالمرصاد”، فضلًا عن القبض على مقيم قام بالادعاء في محتوى مرئي بتعرضه للاحتجاز ومنعه الخروج من مقر سكنه، حيث تبين عدم ادعاء وأن منعه عن العمل لخلافات من مقر سكنه.

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ترويج مخدرات

وقال الأمن العام في مقطع فيديو عبر منصة إكس: إنه تم القبض على مقيم من الجنسية الفلسطينية، و4 مواطنين قاموا بترويج مادة الحشيش، ومادة الميثامفيتامين المخدر– الشبو- ومادة الكوكايين المخدر، ومادة الإمفيتامين المخدر وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي، مشيرًا إلى أنه ضبط بحوزتهم أسلحة نارية وذخيرة حية، ومبالغ مالية.

وتابع: كما تم القبض على مواطنين قاما بترويج مادة الحشيش المخدر وضبط بحوزتهم سلاح أبيض، فضلًا عن القبض على مواطن قام بترويج أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي، حيث ضبط بحوزته سلاح ناري ومبلغ مالي.

مواد مخدرة وأسلحة

كما لفت الأمن العام إلى أنه تم القبض على مواطن قام بترويج مادتي الحشيش، والإمفيتامين المخدرتين، وضبط بحوزته هواتف متنقلة، وكذلك القبض على 3 مواطنين ظهروا في محتوى مرئي، إثر اعتدائهم على آخر في محل تجاري بسلاح أبيض لخلاف معه، نتج عنه أضرار مادية دون إصابات.

وأردف: كما تم القبض على مقيمين من الجنسية الباكستانية قاما بترويج 5.5 كجم من مادة الشبو ومادة الحشيش المخدر، وكذلك القبض على مواطن قام بترويج 19.728 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي.

 

 

 

 

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