القبض على مخالِفَين لتهريبهما 198 كيلوجرامًا قات مخدر بعسير إتاحة البث المباشر لمسابقة الملك عبدالعزيز لحفظ القرآن التخصصي يُطلق برنامجًا لعلاج الشريان الأبهر المعقد مساعي الخيرية تختتم مبادرة “عوداً حميداً” لطلاب وطالبات أسر الجمعية وظائف بـ الشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونيًا “تبادل” تعليم اللغة العربية بتقنية الواقع الافتراضي في جامعة الأميرة نورة لمرضى السكري.. فوائد مذهلة لإنقاص الوزن 7% 4 أيام على انتهاء الصيف وبداية التقلبات الجوية رسمياً.. stc تطلق عملياتها في أوروبا عبر شركتها التابعة “توال” رئيس الأمر بالمعروف في الدوادمي يزور المحافظ ويُطلعه على برنامج “فاجتبوه لعلكم تفلحون”
قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير على مخالِفَين لنظام أمن الحدود لتهريبهما (198) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر بمحافظة الريث، وتم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما لجهة الاختصاص.
أيضا قبض مركز الضبط الأمني بالحريضة بمحافظة رجال ألمع في منطقة عسير على مواطن لترويجه (42) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر مخبأة داخل مركبة يقودها، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، مؤكدةً أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.