القبض على مخالِفَين لتهريبهما 198 كيلوجرامًا قات مخدر بعسير

قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير على مخالِفَين لنظام أمن الحدود لتهريبهما (198) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر بمحافظة الريث، وتم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما لجهة الاختصاص.

إحباط ترويج حشيش

أيضا قبض مركز الضبط الأمني بالحريضة بمحافظة رجال ألمع في منطقة عسير على مواطن لترويجه (42) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر مخبأة داخل مركبة يقودها، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته لجهة الاختصاص.

الإبلاغ عن عمليات التهريب

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، مؤكدةً أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.