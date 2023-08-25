القبض على مروج الحشيش والإمفيتامين في الحدود الشمالية الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس أوروغواي بذكرى استقلال بلاده توضيح هام من حساب المواطن بشأن دعم سبتمبر سعر اليورو يتراجع قبيل كلمة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي دائرة الحكام: النصر لا يستحق ركلتي جزاء أمام الاتفاق والتعاون أسما شريف منير تكشف عن رد فعل والدها بعد حلاقة شعرها عبدالله الحمدان لـ سامي الجابر: شكرًا على دعمك ومساندتك أسباب اطلاق سراح ترامب السعودية والإمارات تحققان التوازن في مجموعة بريكس شاموسكا أكثر المدربين وجودًا بـ دوري روشن
قبضت شرطة منطقة الحدود الشمالية على مواطن لاتخاذه شقة سكنية وكرًا لترويج مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين، وضبط بحوزته سلاحًا ناريًا وذخيرة حية.
ولفتت شرطة الحدود الشمالية في منشور عبر منصة إكس، إنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.