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الشرطة اتخذت الإجراءات النظامية بحقه

القبض على مروج الحشيش والإمفيتامين في الحدود الشمالية

الجمعة ٢٥ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٦:١٢ مساءً
القبض على مروج الحشيش والإمفيتامين في الحدود الشمالية
المواطن - فريق التحرير

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قبضت شرطة منطقة الحدود الشمالية على مواطن لاتخاذه شقة سكنية وكرًا لترويج مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين، وضبط بحوزته سلاحًا ناريًا وذخيرة حية.

النيابة العامة

ولفتت شرطة الحدود الشمالية في منشور عبر منصة إكس، إنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

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الإبلاغ واجب وطني

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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