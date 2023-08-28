القبض على مقيمين بالقريات روجا شبوًا وبحوزتهما مبالغ مالية

قبضت شرطة منطقة الجوف على مقيمين من الجنسية الباكستانية بمحافظة القريات؛ لترويجهما مادة الميثامفيتامين المخدر “الشبو” وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

هواتف ومبالغ مالية

ولفت الأمن العام، عبر منشور بمنصة إكس، إلى أنه ضبط بحوزتهما هواتف متنقلة ومبالغ مالية، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.

الإبلاغ واجب وطني

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوفر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.