القبض على مقيم لترويجه الشبو في حائل

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قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيم من الجنسية البنجلاديشية بمنطقة حائل لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر ” الشبو”.
ونوهت مكافحة المخدرات عبر حسابها الرسمي بمنصة “إكس”، أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، مؤكدةً أن جميع البلاغات ستعالج بسرية.