القبض على مقيم لتزويره الوثائق وآخر مخالف متغيب عن العمل بإقامة مزورة

قبضـت دوريات الأمن بمحافظة الرس في منطقـة القصيـم، على مقيم من الجنسية الباكستانية، لارتكابه حوادث جنائية تمثلت في تزوير الوثائق ورخص القيادة والمتاجرة بهما.

مقيم مخالف

كما أشارت دوريات الأمن إلى القبض ايضا على مقيم مخالف لنظام الإقامة متغيب عن العمل ويحمل إقامة مزورة ضبط داخل شقة سكنية معدة لذلك.

الإجراءات النظامية

وأوضحت أنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.