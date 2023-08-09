القبض على مواطنين روجا للإمفيتامين بالشمالية

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، اليوم الأربعاء، على مواطنين بمنطقة الحدود الشمالية لترويجهما مادة الإمفيتامين المخدر.

وذكرت مكافحة المخدرات عبر حسابها الرسمي بمنصة “إكس” أنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

الإبلاغ

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق السعودية، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، مؤكدة أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.