القبض على مواطن روج الإمفيتاميـن المخـدر وأقراصًا ممنوعة بالقصيم

قبضـت دوريات الأمن بمنطقـة القصيـم علـى مواطن لترويجه مـادة الإمفيتاميـن المخـدر وأقراصًا خاضعة لتنظيـم التداول الطبي، وضبط بحوزته مبلغ مالي، وجـرى إيقافه واتخـاذ الإجـراءات النظاميـة بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.