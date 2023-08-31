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أحدهم روج 33 كجم من الحشيش

القبض على 3 أشخاص اتخذوا شققًا سكنية بالرياض وكرًا لترويج المخدرات

الخميس ٣١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٨ مساءً
القبض على 3 أشخاص اتخذوا شققًا سكنية بالرياض وكرًا لترويج المخدرات
المواطن - فريق التحرير

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كشفت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض عن هوية (3) مروجين اتخذوا شققًا سكنية في أحياء بمدينة الرياض أوكارًا لترويج (33) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر و(26) ألف قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي من خلال (4) مركبات استخدمت في تنقلاتهم لتضليل الجهات الأمنية، وهم مخالفان لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية ومقيم من الجنسية الباكستانية.

الإجراءات النظامية

ولفت الأمن العام، في منشور عبر منصة إكس، إلى أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

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الإبلاغ واجب وطني

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوفر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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