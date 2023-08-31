وقوع طفلين تشيكيين في فخ المخدرات بسبب حلوى مزيفة البطاقة الحمراء ضد النصر تُغرم بانيجا 10000 ريال معلم يهدي طلابه سيارة آيس كريم داخل المدرسة تكنو تطور هاتفًا لم يطرح مثله من قبل وظائف إدارية شاغرة لدى شركة سيف القبض على 3 أشخاص اتخذوا شققًا سكنية بالرياض وكرًا لترويج المخدرات وظائف شاغرة لدى وزارة الطاقة 13 وظيفة شاغرة لدى شركة معادن وظائف شاغرة للجنسين بفروع متاجر الرقيب مجموعات نارية في قرعة دوري أبطال أوروبا 2024
كشفت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض عن هوية (3) مروجين اتخذوا شققًا سكنية في أحياء بمدينة الرياض أوكارًا لترويج (33) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر و(26) ألف قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي من خلال (4) مركبات استخدمت في تنقلاتهم لتضليل الجهات الأمنية، وهم مخالفان لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية ومقيم من الجنسية الباكستانية.
ولفت الأمن العام، في منشور عبر منصة إكس، إلى أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوفر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.