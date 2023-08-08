القبض على 3 أشخاص لاعتدائهم على آخر بالضرب في الرياض

قبضت شرطة منطقة الرياض على 3 أشخاص؛ لاعتدائهم على آخر بالضرب في منطقة الرياض.

وقال الأمن العام، في منشور عبر منصة إكس، إنه جرى تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

ولفت الأمن إلى أنه جاري القبض على شخصين؛ لنشرهما محتوى مرئيًّا مخالفًا لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.