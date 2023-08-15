القبض على 6 مخالفين امتهنوا الترصد لعملاء البنوك وسلبهم بمركبة مسروقة

قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض على عصابة مكونة من مخالفين لنظام الإقامة ولنظام أمن الحدود، امتهنوا الترصد لعملاء البنوك وسلب ما بحوزتهم باستخدام مركبة مسروقة.

6 مخالفين

وقال الأمن العام في مقطع فيديو، إن إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض قبضت على 4 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، ومقيمين مخالفين بنظام العمل من الجنسية نفسها، لارتكابهم حوادث جنائية بمدينة الرياض.

ونوهت إلى أن تلك الجرائم تمثلت في الترصد لعملاء البنوك وسلب ما بحوزتهم من مبالغ مالية وبتهديد السلاح الأبيض وباستخدام مركبة مسروقة، تم استبدالها.

النيابة العامة

ولفت الأمن العام إلى أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

في السياق ذاته، وثق مقطع الفيديو لحظة القبض عليهم، من قبل رجال الأمن، حيث أعدوا خطة وكمينًا لرصدهم أمام إحدى العمارات السكنية بمنطقة الرياض.