Icon

ترتيب الدوري الإسباني قبل مباريات اليوم Icon في حضرة أمير الشرقية.. ثناء وتقدير لجهود وزير الإعلام Icon وزير الشؤون الإسلامية رداً على سؤال “المواطن” بشأن إدانة جرائم حرق القرآن: البيانات ستصدر في حينها Icon مواعيد مباريات دور الـ32 من كأس الملك Icon جيف بيزوس يشتري قصراً جديداً بـ 68 مليون دولار Icon موانئ: 20 خدمة ملاحية و13 اتفاقية في 6 أشهر Icon قرار ريال مدريد بشأن بديل ميليتاو Icon القتل تعزيراً لمواطن ارتكب وشرع بفعل الفاحشة في حدثين Icon عذيب للاتصالات تحقق 52.6 مليون ريال أرباح Icon الإطاحة بـ 5 أشخاص لترويجهم المخدرات بالرياض Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
هددهما بالقتل بسكين

القتل تعزيراً لمواطن ارتكب وشرع بفعل الفاحشة في حدثين

الأحد ١٣ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:١٠ مساءً
القتل تعزيراً لمواطن ارتكب وشرع بفعل الفاحشة في حدثين
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل تعزيراً بأحد الجناة في المنطقة الشرقية، فيما يلي نصه:

قال الله تعالى: (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم).

قد يهمّك أيضاً
فيلم باربي يصل إلى السينما السعودية بعدما حطم الأرقام القياسية

فيلم باربي يصل إلى السينما السعودية بعدما حطم الأرقام القياسية

عبدالعزيز الفيصل يهنئ النصر بتتويجه بلقب كأس الملك سلمان للأندية

عبدالعزيز الفيصل يهنئ النصر بتتويجه بلقب كأس الملك سلمان للأندية

بيان حكم القتل

أقدم / خالد بن أحمد بن خليفة الشاهين – سعودي الجنسية – على استدراج والترصد لحدث وفعل الفاحشة به بالقوة تحت تهديده بالقتل بسكين والشروع في فعل الفاحشة بحدث آخر.

وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحكم بقتله تعزيراً، وأيد الحكم من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.

وقد تم تنفيذ حكم القتل تعزيراً بالجاني / خالد بن أحمد بن خليفة الشاهين – سعودي الجنسية – يوم الأحد بتاريخ 26 / 1 / 1445هـ الموافق 13 / 8 / 2023م بالمنطقة الشرقية.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يهتك أعراضهم وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

والله الهادي إلى سواء السبيل.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

بايدن يثير غضب الجمهوريين بسبب أوكرانيا
حصاد اليوم

بايدن يثير غضب الجمهوريين بسبب أوكرانيا

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في محطة بوابة البحر الأحمر
وظائف

وظائف شاغرة في محطة بوابة البحر الأحمر

وظائف
سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة وأتربة على 5 مناطق
السعودية اليوم

سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة وأتربة على...

السعودية اليوم
20 مليون سوداني مهددون بالجوع
العالم

20 مليون سوداني مهددون بالجوع

العالم
تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بمواطن خطف عدة نساء وفعل بهن الفاحشة قسرًا
أخبار أمنية

تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بمواطن خطف عدة...

أخبار أمنية
هروب زوار من متنزه في تنومة بسبب الرياح الشديدة
آخر الاخبار

هروب زوار من متنزه في تنومة بسبب...

آخر الاخبار
الجماهير تختار الأفضل بين فالكاو وإبراهيموفيتش وتيفيز
الرياضة

الجماهير تختار الأفضل بين فالكاو وإبراهيموفيتش وتيفيز

الرياضة
15 حفلة غنائية و10 مسرحيات في 10 مدن سعودية
السعودية اليوم

15 حفلة غنائية و10 مسرحيات في 10...

السعودية اليوم