Icon

القبض على 3 مخالفين لتهريبهم 50 كيلوجرامًا حشيش مخدر Icon القتل تعزيراً لمواطن عذّب زوجته وضربها حتى وفاتها Icon وظائف بـ المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي Icon جمعية عازم تختتم برنامجها السياحي الثاني في عسير Icon صيانة حقل ترول النرويجي ترفع أسعار الغاز بأوروبا Icon اكتشاف حفرية لأضخم مخلوق في العالم Icon الغرفة التجارية الصناعية بالرياض تعلن عن وظائف شاغرة Icon دعم السعودية لليمن امتداد لمواقف إنسانية انطلقت منذ عقود Icon قفزة نوعية سعودية في مجال التنمية المستدامة بجميع أشكالها Icon رفع حظر استيراد لحوم الدواجن والبيض من بولندا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
ضربها بواسطة عصا خشبية صلبة على رأسها وسائر جسدها

القتل تعزيراً لمواطن عذّب زوجته وضربها حتى وفاتها

الخميس ٣ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٢ مساءً
القتل تعزيراً لمواطن عذّب زوجته وضربها حتى وفاتها
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيراً بأحد الجناة في منطقة الرياض، فيما يلي نصه:

قال الله تعالى (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ).
أقدم / بندر بن ذيب بن زيد الدوسري – سعودي الجنسية -، على قتل زوجته / منيرة بنت سعد بن مسفر الدوسري – سعودية الجنسية -، وذلك بتعذيبها وضربها بواسطة عصا خشبية صلبة على رأسها وسائر جسدها، مما أدى إلى وفاتها بسبب خلاف بينهما.

قد يهمّك أيضاً
انطلاق النسخة الخامسة من مهرجان ولي العهد للهجن غدًا

انطلاق النسخة الخامسة من مهرجان ولي العهد للهجن غدًا

إطلاق اسم الشهيد الفريح على أحد شوارع رفحاء

إطلاق اسم الشهيد الفريح على أحد شوارع رفحاء

القبض على الجاني

وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه, ونظرًا لبشاعة الجريمة من قتله لزوجته في بيتها الذي هو مسكنها ومأمنها، وعدم مراعاة حقها الشرعي والنظامي وهي أم لأولاده الذين كانوا في المنزل نفسه وقت الحادثة، مما يدل على تأصل الإجرام في نفسه، فقد تم الحكم بقتله تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.

تنفيذ حكم القتل تعزيراً

وقد تم تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بالجاني / بندر بن ذيب بن زيد الدوسري – سعودي الجنسية – يوم الخميس بتاريخ 16 / 1 / 1445 هـ الموافق 3 / 8 / 2023 م بمنطقة الرياض.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.
والله الهادي إلى سواء السبيل.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الجامعات والكليات التقنية بالرياض تعلن موعد التقديم للعام الجامعي 1445هـ
أخبار رئيسية

الجامعات والكليات التقنية بالرياض تعلن موعد التقديم...

أخبار رئيسية
ليونيل ميسي: سأعتزل اللعب الدولي قريبًا
الرياضة

ليونيل ميسي: سأعتزل اللعب الدولي قريبًا

الرياضة
استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان
السعودية اليوم

استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول...

السعودية اليوم
قائد الغواصة تيتان نصب فخًا لأصحاب المليارات
العالم

قائد الغواصة تيتان نصب فخًا لأصحاب المليارات

العالم
إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول لـ البوسنة والهرسك لمدة 3 أشهر
السعودية اليوم

إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول لـ البوسنة...

السعودية اليوم
معهد سرب يستقبل طلبات التقديم على البرنامج التدريبي لتشغيل مترو الرياض
السعودية اليوم

معهد سرب يستقبل طلبات التقديم على البرنامج...

السعودية اليوم
السند: خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من أعظم مناقب السعودية
السعودية اليوم

السند: خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من أعظم...

السعودية اليوم
أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي
العالم

أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي

العالم