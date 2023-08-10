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وهي تقوم بأعمال المنزل

القتل حداً لمواطن غدر بزوجته وقتلها وجنينها بطلقات نارية

الخميس ١٠ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٨ مساءً
القتل حداً لمواطن غدر بزوجته وقتلها وجنينها بطلقات نارية
المواطن - واس

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صدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل حداً بأحد الجناة في منطقة الحدود الشمالية، فيما يلي نصه:

تفاصيل الجريمة

قال الله تعالى (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُون اللَّهَ وَرَسُولَهٌ وَيَسْعَوْن فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفوْا مِن الأَرْضِ ذلِكَ لهُمْ خَزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذابٌ عَظِيمٌ).
أقدم / نائف بن علي بن يسلم الصيعري – سعودي الجنسية -، على قتل زوجته / فاطمة بنت سعيد بن عيظة الصيعري – سعودية الجنسية -، وذلك بإطلاق النار عليها وهي تقوم بأعمال المنزل مما أدى إلى وفاتها ووفاة جنينها.

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ضبط الجاني

وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، ولأن ما أقدم عليه كان على وجه تأمن فيه المجني عليها من غائلته حيث قتلها في بيتها وهي آمنة مطمئنة، فقد تم الحكم بقتله حداً لقتله المجني عليها غيلة، وأيد الحكم من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.

تنفيذ الحكم

وقد تم تنفذ حكم القتل حداً بالجاني / نائف بن علي بن يسلم الصيعري، – سعودي الجنسية – يوم الخميس بتاريخ 23 / 1 / 1445هـ الموافق 10 / 8 / 2023م بمنطقة الحدود الشمالية.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتاب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.
والله الهادي إلى سواء السبيل.

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