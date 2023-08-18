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كانوا يبحثون عن الذهب

القصة الكاملة لـ 3 مصريين ضلوا طريقهم وماتوا عطشًا بالصحراء

الجمعة ١٨ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٤ صباحاً
القصة الكاملة لـ 3 مصريين ضلوا طريقهم وماتوا عطشًا بالصحراء
المواطن - فريق التحرير

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كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا جنوب مصر، أمس الخميس، تفاصيل العثور على 3 جثث.

3 جثث

ووفقًا لوسائل إعلام مصرية، تلقت مديرية أمن قنا، إخطارًا يفيد بالعثور على 3 جثث بالقرب من الكيلو 75 على طريق قفط – القصير بقنا.

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جثث في الصحراء

وبحسب وسائل الإعلام، على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة.

وبالفحص تبين أن الـ 3 أشخاص يعملون في مجال التنقيب عن الذهب، وتم نقل الجثث إلى المستشفى تحت تصرف الجهات المعنية.

فيما كشفت التحريات الأولية للأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا أن الأشخاص الثلاثة كانوا يبحثون عن الذهب في هذه المنطقة، وضلوا طريقهم ومن ثم ماتوا من العطش.

وحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية بتكثيف جهودها لكشف ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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