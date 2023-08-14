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القصيم القابضة تسجل صافي ربح 889.8 ألف ريال

الإثنين ١٤ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣١ صباحاً
القصيم القابضة تسجل صافي ربح 889.8 ألف ريال
المواطن - فريق التحرير

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سجلت شركة القصيم القابضة للاستثمار صافي ربح بعد الزكاة والضريبة بـ 889.8 ألف ريال خلال الربع الثاني مقابل خسارة بـ 363 ألف ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وأعلنت الشركة، في بيان لها على “تداول”، عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2023 أي بواقع 6 أشهر”.

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الربح التشغيلي

وبلغ الربح التشغيلي 443.1 ألف ريال خلال الربع الثاني مقابل خسارة بـ 143 ألف ريال في الربع المماثل من العام الماضي بانخفاض.

فيما بلغ إجمالي الربح 2.2 مليون ريال خلال الربع الثاني مقابل 2.2 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

صافي الربح بعد الزكاة

وبلغ صافي الربح بعد الزكاة والضريبة خلال الفترة الحالية 1.4 مليون ريال مقابل خسارة بـ 881.5 ألف ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وبلغت ربحية السهم 0.05 ريال خلال الفترة الحالية ريال مقابل خسارة بـ0.03 ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي

يرجع سبب تحقیق صافي ربح خلال الربع الحالي مقارنة بصافي خسارة خلال الربع المماثل من العام السابق إلى الزیادة في توزیعات أرباح من أصول مالیة بالقیمة العادلة.

هذا بالإضافة إلى زیادة الإیرادات الأخرى خلال الربع الحالي وأیضاً انخفاض المصروفات العمومیة والإداریة وانخفاض مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة المكون وذلك على الرغم من انخفاض الإيرادات خلال الربع الحالي.

 

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