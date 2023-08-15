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41 تهمة من ضمنها الإدلاء بتصريحات كاذبة

القضاء الأمريكي يمهل ترامب 10 أيام لتسليم نفسه طواعية

الثلاثاء ١٥ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٣ مساءً
القضاء الأمريكي يمهل ترامب 10 أيام لتسليم نفسه طواعية
المواطن - فريق التحرير

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وجه القضاء الأمريكي في ولاية جورجيا، يوم الثلاثاء للرئيس السابق دونالد ترامب و18 شخصًا، تهمة الابتزاز وارتكاب عدد من الجرائم سعيًا لقلب نتيجة الانتخابات الرئاسية عام 2020.

10 أيام لتسليم نفسه

وأمهلت المدعية العامة في مقاطعة فولتون، فاني ويليس، خلال مؤتمر صحفي في أتلانتا، ترامب والمتهمين الآخرين في القضية، 10 أيام لتسليم أنفسهم طوعًا للسلطات.

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وذكرت ويليس خلال المؤتمر الصحفي أنها تمهل المتهمين وبينهم رئيس الموظفين السابق في البيت الأبيض مارك ميدوز، ومحامي ترامب الشخصي، رودي جولياني، ومساعدون آخرون، حتى 25 أغسطس لتسليم أنفسهم.

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صورة معدلة للرئيس السابق

واستندت المدعية العامة في مقاطعة فولتون في توجيهها الاتهام إلى ترامب والأشخاص الـ18 المشمولين في القضية إلى قانون المنظمات الفاسدة والممارِسة للابتزاز المعروف اختصارًا بقانون ريكو، وهو مطبق في جورجيا وينص على عقوبات بالسجن من خمسة إلى عشرين عامًا.

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وأفادت ويليس بأنه بدل الالتزام بالآلية القانونية في جورجيا للطعن في الانتخابات، انخرط المتهمون في مخطط ابتزاز إجرامي من أجل قلب نتائج الانتخابات الرئاسية في الولاية.

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وأكدت أنها تريد أن تبدأ المحاكمة التي ستشمل جميع المتهمين في غضون ستة أشهر، مشيرة إلى أن تحديد الجدول الزمني يعود للقاضي.

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وتتضمن اللائحة 41 تهمة من ضمنها الإدلاء بتصريحات كاذبة وتقديم وثائق مزورة وانتحال صفة موظف عام والتزوير، والضغط على شهود وارتكاب سلسلة من الجرائم المعلوماتية وتقديم شهادات زور.

وفتح التحقيق إثر اتصال هاتفي أجراه ترامب في يناير 2021 ونشر تسجيله، مع مسؤول محلي كبير يطلب منه أن يجد له حوالي 12 ألف صوت لصالحه، وهو الفارق الذي جعله يخسر أمام الرئيس جو بايدن في انتخابات الولاية.

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