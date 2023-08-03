رفع حظر استيراد لحوم الدواجن والبيض من بولندا القضاء الإداري: 120 يومًا للفصل في طلبات المحكمة الإدارية العليا وظائف بـ المجلس الصحي السعودي في عدة تخصصات أرامكو روان للحفر تعلن عن وظائف شاغرة شركة طيران الرياض تعلن عن وظائف بعدة مجالات 25 مليون ريال انخفاض أرباح شركة بوان توضيح من حساب المواطن حول الدعم الإضافي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الخميس انخفاض أرباح “أسترا الصناعية” 53% إلى 115 مليون ريال ارتفاع أرباح “أمريكانا” إلى 324.9 مليون ريال
أصدر مجلس القضاء الإداري بجلسته المنعقدة، برئاسة معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد بن محمد اليوسف، قرارًا بتحديد معيار مدة الفصل في الطلبات المقدمة إلى المحكمة الإدارية العليا بـ 120 يومًا من تاريخ قيدها.
وتضمن قرار مجلس القضاء الإداري أن يتم التدرج في خفض المعيار في مدد الفصل إلى أن يصل لـ120 يومًا خلال الست أشهر القادمة، حيث تمتلك المحكمة الإدارية العليا الخبرات القضائية المتميزة والكوادر الإدارية المدربة، وما يتطلبه عملها من تقنيات لتحقيق هذا المعيار من خلال ما حُدد لها من وقت، بما يضمن تسريع التقاضي في أعلى وأهم مراحل التقاضي الإداري، مع المحافظة على جودة مخرجاتها.
تجدر الإشارة إلى أن ديوان المظالم قد أعلن عن خفض مدد الفصل بالدعاوى في العام 2022م إلى 41% في محاكم الاستئناف الإدارية و 50% بالمحاكم الإدارية مقارنةً بالعام 2020م حيث تجاوز بذلك مستهدفاته الإستراتيجية للعام 2025م، ويُعد خفض مدد الفصل في الدعاوى والطلبات أحد أهم مستهدفاته الإستراتيجية التي من خلالها يقيس المستوى الزمني لأداء محاكمه.