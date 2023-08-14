القضاء العراقي يصادر أموال وزير النفط السابق

أعلنت وكالة الأنباء العراقية، أن محكمة عراقية أصدرت أمس الأحد، قرارًا بالحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة لوزير النفط السابق إحسان عبدالجبار.

ونقلت الوكالة عن مصدر قضائي القول: إن محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة أصدرت قرارًا بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لوزير النفط السابق إحسان عبدالجبار.

وبحسب الوكالة، جاء القرار على خلفية قضية تتعلق باستغلال منصبه وتلقي رشى من المستثمرين الذين يرتبطون بعقود مع وزارة النفط.