Icon

إسباني يعتلي مركبة في كرنفال بريدة للتمور Icon سقوط ثلاثة جرحى بعد هجوم مسيرة أوكرانية على بيلغورود Icon القضاء العراقي يصادر أموال وزير النفط السابق Icon قيس سعيد: عصابات الاحتكار تؤجج الوضع في تونس Icon شهدت 3 حالات طرد .. لا أهداف بـ مباراة خيتافي ضد برشلونة Icon إنذار أحمر لـ الباحة ومكة المكرمة: توقعات بأمطار غزيرة Icon موجة حارة على الشرقية ودرجة الحرارة قد تصل إلى 48 Icon مدرب تشيلسي يؤكد اقتراب كيبا من ريال مدريد Icon أولى اللقطات لمنفذ هجوم المرقد الديني بشيراز الإيرانية Icon أمريكي: السعودية أكثر أمانًا من نيويورك لدرجة لا تقارن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
بتهمة استغلال منصبه

القضاء العراقي يصادر أموال وزير النفط السابق

الإثنين ١٤ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٠ صباحاً
القضاء العراقي يصادر أموال وزير النفط السابق
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت وكالة الأنباء العراقية، أن محكمة عراقية أصدرت أمس الأحد، قرارًا بالحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة لوزير النفط السابق إحسان عبدالجبار.

ونقلت الوكالة عن مصدر قضائي القول: إن محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة أصدرت قرارًا بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لوزير النفط السابق إحسان عبدالجبار.

قد يهمّك أيضاً
ضبط مقيمين لتلويثهما وسطًا بيئيًا في تبوك

ضبط مقيمين لتلويثهما وسطًا بيئيًا في تبوك

الإعلان عن المدرب الجديد لـ المنتخب السعودي قبل 20 أغسطس

الإعلان عن المدرب الجديد لـ المنتخب السعودي قبل 20 أغسطس

وبحسب الوكالة، جاء القرار على خلفية قضية تتعلق باستغلال منصبه وتلقي رشى من المستثمرين الذين يرتبطون بعقود مع وزارة النفط.

وزير النفط السابق إحسان عبد الجبار

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

عضة برغوث تبتر أطراف رجل أمريكي
غرائب

عضة برغوث تبتر أطراف رجل أمريكي

غرائب
الإنجاز السعودي لم يتوقف عند مؤشر التحول الرقمي للشركات
السعودية اليوم

الإنجاز السعودي لم يتوقف عند مؤشر التحول...

السعودية اليوم
برنامج ريف يوضح شروط الاستفادة من مبادرة الميكنة الزراعية
أخبار رئيسية

برنامج ريف يوضح شروط الاستفادة من مبادرة...

أخبار رئيسية
النصر والرجاء في مواجهة عربية بذكريات مونديالية
آخر الاخبار

النصر والرجاء في مواجهة عربية بذكريات مونديالية

آخر الاخبار
20 مليون سوداني مهددون بالجوع
العالم

20 مليون سوداني مهددون بالجوع

العالم
شرط لمواجهة رونالدو وبنزيما في كأس الملك سلمان للأندية
الرياضة

شرط لمواجهة رونالدو وبنزيما في كأس الملك...

الرياضة
5000 ريال غرامة ممارسة النقل العام بترخيص ملغي
السعودية اليوم

5000 ريال غرامة ممارسة النقل العام بترخيص...

السعودية اليوم
بوتين: روسيا قادرة على تعويض إفريقيا عن الحبوب الأوكرانية
العالم

بوتين: روسيا قادرة على تعويض إفريقيا عن...

العالم