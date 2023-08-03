Icon

لحظة سقوط طائرة بشارع مزدحم بنيجيريا Icon غرامات مالية على 13 وكالة سيارات خالفت نظام الوكالات التجارية Icon رحيل مرتضى منصور يضع الزمالك في أزمتين Icon مروجو المخدرات بالسعودية في قبضة رجال المكافحة Icon حقيقة إصابة نغولو كانتي بالرباط الصليبي Icon المركزي المصري يرفع سعر الفائدة 1% Icon خفر السواحل الفلبينى ينقذ 67 شخصًا بعد غرق عباراتهم Icon مؤسسات السوق المالية تسجل أرقامًا قياسية في عام 2022 Icon هداد يحرز لقب الشوط الرئيسي في المرحلة التمهيدية من مهرجان ولي العهد للهجن Icon موعد مباريات ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية 2023 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
فتحت عدة تحقيقات قضائية في لبنان وأوروبا بحقه

القضاء اللبناني يطالب بتوقيف رياض سلامة

الخميس ٣ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٨ مساءً
القضاء اللبناني يطالب بتوقيف رياض سلامة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشفت تقارير إعلامية أن رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل اللبنانية، القاضية هيلانة إسكندر، طلبت من هيئة الاتهام ببيروت توقيف حاكم مصرف لبنان السابق، رياض سلامة.

توقيف رياض سلامة

وفي التفاصيل، استأنفت القاضية هيلانة إسكندر، بواسطة وكيلتها القانونية، المحامية برتا نعيم، قرار قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة، شربل أبو سمرا، بترك المدعى عليه حاكم مصرف لبنان السابق، رياض سلامة.

قد يهمّك أيضاً
سبب عدم مشاركة مالكوم مع الهلال

سبب عدم مشاركة مالكوم مع الهلال

حساب المواطن يعلن صدور نتائج الأهلية لدورة أغسطس

حساب المواطن يعلن صدور نتائج الأهلية لدورة أغسطس

تفاصيل جديدة بشأن قضية حاكم مصرف لبنان

وطلبت إسكندر من الهيئة الاتهامية في بيروت توقيف المعني، لأسباب عددتها في الاستئناف الموجه للهيئة الاتهامية المناوبة، برئاسة القاضية لمى أيوب، والمستشارتين القاضيتين، فاطمة ماجد، وميراي ملاك.

من المعروف أن سلامة غادر بإرث خسائر بلغ 76 مليار دولار أمريكي، فضلًا عن انهيار الليرة اللبنانية بنسبة 98%.

ويواجه سلامة دعاوى قضائية محلية بالحجز على أمواله وممتلكاته، حيث فتحت عدة تحقيقات قضائية في لبنان وأوروبا بحقه، تستهدف الثروة التي جمعها خلال توليه منصب حاكم البنك المركزي اللبناني لثلاثة عقود.

حاكم مصرف لبنان

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الجامعات والكليات التقنية بالرياض تعلن موعد التقديم للعام الجامعي 1445هـ
أخبار رئيسية

الجامعات والكليات التقنية بالرياض تعلن موعد التقديم...

أخبار رئيسية
ليونيل ميسي: سأعتزل اللعب الدولي قريبًا
الرياضة

ليونيل ميسي: سأعتزل اللعب الدولي قريبًا

الرياضة
استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان
السعودية اليوم

استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول...

السعودية اليوم
قائد الغواصة تيتان نصب فخًا لأصحاب المليارات
العالم

قائد الغواصة تيتان نصب فخًا لأصحاب المليارات

العالم
إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول لـ البوسنة والهرسك لمدة 3 أشهر
السعودية اليوم

إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول لـ البوسنة...

السعودية اليوم
معهد سرب يستقبل طلبات التقديم على البرنامج التدريبي لتشغيل مترو الرياض
السعودية اليوم

معهد سرب يستقبل طلبات التقديم على البرنامج...

السعودية اليوم
السند: خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من أعظم مناقب السعودية
السعودية اليوم

السند: خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من أعظم...

السعودية اليوم
أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي
العالم

أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي

العالم