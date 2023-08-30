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أكبر بنسبة 7% وإضاءته أكثر بنسبة 15%

القمر الأزرق العملاق يزين سماء السعودية ولقطات للحدث

الأربعاء ٣٠ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣١ مساءً
القمر الأزرق العملاق يزين سماء السعودية ولقطات للحدث
المواطن - واس

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رصدت عدسة وكالة الأنباء السعودية -اليوم – القمر البدر لشهر “صفر” بسماء المملكة والوطن العربي، وهو القمر العملاق الثالث هذه السنة والثاني خلال شهر أغسطس ويحمل لقب القمر الأزرق.

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القمر الأزرق العملاق

وأوضحت الجمعية الفلكية بجدة، أن معظم الأشهر تضم قمراً بدراً واحداً فقط وخلال شهر أغسطس الجاري هناك اثنين، وبحسب التسمية العامة فأن القمر البدر الثاني يطلق عليه ” القمر الأزرق ” وهي مجرد تسمية فلون القمر هو الرمادي المعتاد الذي يشاهد في كل شهر، مبينة أن القمر الأزرق يحدث في المتوسط مرة واحدة كل سنتين ونصف عندما يقع القمر في مرحلة البدر لغضون الساعات الأولى من الشهر، والقمر العملاق الأزرق يشرق من الأفق الجنوبي الشرقي مع غروب الشمس إلى شروق شمس غداً.

حجم القمر الأزرق العملاق

ويكون الحجم الظاهري للقمر العملاق الأزرق مقارنة مع أغلب أقمار البدور الشهرية ” المتوسط ” أكبر بنسبة 7% وإضاءته أكثر بنسبة 15%، والقمر عندما يكون عالياً في السماء لا توجد هناك نقطة مرجعية تجعلنا ندرك الاختلاف في حجمه الظاهري.
والقمر سيصل لحظة الاكتمال بزاوية 180 درجة من الشمس غداً الساعة 4:45 صباحاً، وسيكون أكمل نصف مداره حول الأرض خلال الشهر.

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