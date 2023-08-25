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القمر الأزرق العملاق يزين سماء السعودية والعالم نهاية أغسطس

الجمعة ٢٥ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٣:٣٤ مساءً
القمر الأزرق العملاق يزين سماء السعودية والعالم نهاية أغسطس
المواطن - فريق التحرير

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يستعد مراقبو السماء لمتابعة ظاهرة فلكية رائعة لن تتكرر حتى عام 2032، وهي القمر الأزرق العملاق.

فمع بلوغ ليلة 30 أغسطس، يزين السماء القمر الأزرق، أو البدر الأزرق، وهو مصطلح يستخدم للإشارة إلى اكتمال إضافي للقمر، عندما يشهد سكان الأرض في شهر واحد بدرين -قمرين كاملين-.

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بدر إضافي

ومن المعروف أن الفارق بين بدر وآخر يعادل 29.53 يوم، لذلك يتجمع في التقويم خلال فترة 2.7154 سنة بدر إضافي واحد، حسبما ذكرت قناة روسيا اليوم.

ظواهر القمر العملاقة

ومن بين جميع ظواهر القمر العملاق الأربعة التي يشهدها عام 2023، استحوذ شهر أغسطس على اثنين منها.

وظهر البدر العملاق الأول في اليوم الأول من شهر أغسطس، والمسمى -قمر سمك الخفش، وكان أكبر بنسبة 7.1% تقريبًا وأكثر إضاءة بنسبة 15.6% تقريبًا من متوسط القمر المكتمل.

ويعني مصطلح القمر العملاق أن القمر يكون عند أقرب نقطة له من الأرض ما يجعله يبدو أكبر حجمًا وأكثر إشراقًا من القمر المكتمل المعتاد.

القمر الأزرق

وسيبلغ القمر العملاق الأزرق ذروة اكتماله في الساعة 1:36 صباحًا بتوقيت غرينتش، من يوم 31 أغسطس -9:35 مساء بالتوقيت الشرقي في 30 أغسطس-.

وسيبدو القمر الأزرق العملاق أكبر قليلًا من المعتاد، على الرغم من أنه ذلك سيكون بنسبة 7% فقط. وبالعين المجردة، ربما لن يكون هذا الاختلاف في الحجم ملحوظًا، إلا أنه أكبر وألمع قمر عملاق لهذا العام.

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