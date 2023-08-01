القمر العملاق يزين سماء طريف

رصدَت عدسة وكالة الأنباء السعودية “واس” في سماء محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية، اكتمال قمر محرم وثاني بدر عملاق وأقرب قمر عملاق لهذا العام 2023 م.

الجدير بالذكر أن الجمعية الفلكية بجدة أفادت في وقت سابق أن سماء السعودية والوطن العربي ستشهد اليوم الثلاثاء 1 أغسطس اكتمال قمر محرم، وسيمثل ثاني بدر عملاق و الأقرب هذا العام 2023م،وسيشرق بعد غروب الشمس من الأفق الجنوبي الشرقي، وبعد ارتفاعه وابتعاده عن الأفق سيظهر باللون الأبيض الفضي المعتاد، وسيصل أقرب قمر عملاق لحظة الاكتمال عند الساعة 09:31 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وسيكون على مسافة 357.528 كيلومترًا، وهذا سيجعل حجمه الظاهري أكبر بحوالي 14% وإضاءته أكبر بحوالي 30%،مقارنة بما يكون عليه في أبعد مسافة له “الأوج” من الأرض، وسيكون مشاهدًا طوال الليل.