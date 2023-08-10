القنصلية السعودية في لوس أنجلوس لـ “المواطنين”: احذروا حرائق هاواي

قتلى وجرحى في حرائق الغابات بجزر هاواي إنقاذ حياة 6 مرضى بأعضاء 3 مُتَوفين دماغيًا ضبط 20 مخالفاً لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص الخدمات الطبية للقوات المسلحة توفر 78 وظيفة لكافة المؤهلات ارتفاع أرباح “جمجوم فارما” إلى 86 مليون ريال وزارة الطاقة تعلن عن 59 وظيفة بعدة تخصصات نيوم تستعد لتدشين أكبر محطة للطاقة الكهروضوئية بالشرق الأوسط التحديث والأخذ بأسباب التطوّر والتمدّن سمة سعودية بامتياز لحظة اغتيال مرشح للرئاسة في الإكوادور أرباح “أكوا باور” ترتفع إلى 414.4 مليون ريال
دعت القنصلية السعودية في لوس أنجلوس، جميع المواطنين والطلاب المبتعثين بأهمية توخي الحيطة والحذر وتجنب مناطق الحرائق.
وقالت القنصلية السعودية، في لوس أنجلوس، في بيان لها: “على المواطنين المتواجدين في ولاية “هاواي” أخذ الحيطة والحذر والبعد عن مناطق الحرائق ومتابعة ما يصدر من السلطات المحلية بهذا الشأن”.
يذكر أن حرائق الغابات الكبيرة التي اندلعت في جزر هاواي أجبرت السلطات الأمريكية على القيام بعمليات إجلاء جماعية للسكان، بالإضافة إلى تسببها في انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع، حيث أنقذ خفر السواحل الأمريكي ما لا يقل عن 12 شخصاً، فروا إلى المحيط لتجنب الدخان واللهب.
وبحسب صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، فقد تسببت الحرائق، التي أشعلها الجفاف والرياح القوية المرتبطة بإعصار “دورا”، في إغلاق العديد من الطرق وسبب أضراراً هيكلية في جزيرة “ماوي”، خاصةً في مدينة لاهاينا السياحية الشهيرة.
كما اشتعلت حرائق أخرى في جزيرة هاواي، والمعروفة أيضاً باسم الجزيرة الكبيرة، مما دفع المسؤولين في الحكومة المحلية إلى التحذير من كارثة وشيكة محتملة، بسبب أضرار في الممتلكات وإصابات جسدية.