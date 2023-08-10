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أكدت أهمية متابعة ما يصدر من السلطات المحلية

القنصلية السعودية في لوس أنجلوس لـ “المواطنين”: احذروا حرائق هاواي

الخميس ١٠ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٩ صباحاً
القنصلية السعودية في لوس أنجلوس لـ “المواطنين”: احذروا حرائق هاواي
المواطن - فريق التحرير

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دعت القنصلية السعودية في لوس أنجلوس، جميع المواطنين والطلاب المبتعثين بأهمية توخي الحيطة والحذر وتجنب مناطق الحرائق.

وقالت القنصلية السعودية، في لوس أنجلوس، في بيان لها: “على المواطنين المتواجدين في ولاية “هاواي” أخذ الحيطة والحذر والبعد عن مناطق الحرائق ومتابعة ما يصدر من السلطات المحلية بهذا الشأن”.

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حرائق هاواي

يذكر أن حرائق الغابات الكبيرة التي اندلعت في جزر هاواي أجبرت السلطات الأمريكية على القيام بعمليات إجلاء جماعية للسكان، بالإضافة إلى تسببها في انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع، حيث أنقذ خفر السواحل الأمريكي ما لا يقل عن 12 شخصاً، فروا إلى المحيط لتجنب الدخان واللهب.

إعصار دورا

وبحسب صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، فقد تسببت الحرائق، التي أشعلها الجفاف والرياح القوية المرتبطة بإعصار “دورا”، في إغلاق العديد من الطرق وسبب أضراراً هيكلية في جزيرة “ماوي”، خاصةً في مدينة لاهاينا السياحية الشهيرة.

كما اشتعلت حرائق أخرى في جزيرة هاواي، والمعروفة أيضاً باسم الجزيرة الكبيرة، مما دفع المسؤولين في الحكومة المحلية إلى التحذير من كارثة وشيكة محتملة، بسبب أضرار في الممتلكات وإصابات جسدية.

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