القنصلية في لوس أنجلوس تدعو المواطنين للترتيب قبل التجوال أو السفر

دعت القنصلية السعودية في لوس أنجلوس الأمريكية، المواطنين إلى أخذ الحيطة والترتيبات اللازمة خلال تجوالهم أو سفرهم بسبب الإضراب العمالي في المدينة.

وقالت القنصلية السعودية في لوس أنجلوس “نحث كافة المواطنين على أهمية أخذ الترتيبات اللازمة خلال تجوالهم أو ترتيبات سفرهم والخروج بوقت كافٍ تحسبًا لأي تأخير بسبب الإضراب العمالي في المدينة”.