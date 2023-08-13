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القنوات الناقلة لـ مباراة خيتافي ضد برشلونة

الأحد ١٣ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٧ مساءً
القنوات الناقلة لـ مباراة خيتافي ضد برشلونة
المواطن - محمد سمعه

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يترقب عشاق كرة القدم الإسبانية مباراة خيتافي ضد برشلونة اليوم الأحد، وذلك في الجولة الأولى من بطولة الدوري الإسباني في افتتاح موسم 2023/ 2024.

خيتافي ضد برشلونة

وتنطلق مباراة خيتافي ضد برشلونة في العاشرة والنصف من مساء اليوم بتوقيت السعودية، حيث تقام على ملعب “كولسيوم ألفونسو بيريز” معقل فريق خيتافي، كما تنقل عبر قنوات BEIN SPORTS 1 HD PREMIUM , ITV 4 , BEIN SPORTS 1 FR , NOVA SPORTS 3 HD.

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وفي سياق آخر، يبدو أن نادي الهلال في طريقه للتعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا؛ وذلك بسبب استعانته بأكثر شخص مكروه داخل نادي برشلونة الإسباني وذلك قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

خيتافي ضد برشلونة
جانب من المباراة – المصدر @GetafeCF

نيمار وبرشلونة 

الصحفي البرازيلي أندري هيرنان قال عبر حسابه في منصة “إكس”: “الهلال سيتحدث مع فاجنر ريبيرو وكيل اللاعبين من أجل انضمام النجم البرازيلي للفريق السعودي، الرجل تحدث مع والد نيمار وهو ينتظر عرض الهلال”.

ومن المعروف أن ريبيرو نفسه مكروه في برشلونة لأنه لم يكن صادقًا مع برشلونة في صفقة البرازيلي فينسيوس جونيور الذي انضم إلى صفوف ريال مدريد الإسباني بدلًا من الغريم برشلونة في عام 2017.

خيتافي ضد برشلونة - ترتيب الدوري الإسباني
جانب من المباراة – المصدر @FCBarcelona

وفي وقت سابق، أكد خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، فابريزيو رومانو، أن نيمار وإدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، يعملان حاليًّا على إيجاد أفضل حل، من أجل الرحيل في الميركاتو الصيفي، وفي أقرب وقت ممكن.

وأشار فابريزيو رومانو، عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، إلى أن نيمار لديه عرض رسمي من الهلال وآخر من الدوري الأمريكي، مؤكدًا أنه على إدارة نادي برشلونة الإسباني أن تتخذ قرارها سريعًا بمحاولة ضمه أم لا.

وكانت شبكة RMC سبورت الفرنسية قد أكدت أن النجم البرازيلي لم يغلق الباب نهائيًّا أمام الانتقال إلى صفوف الهلال، حيث إنه يُفكر بجدية في قبول العرض، رغم أنه متمسك بأمل الحصول على عرض أوروبي.

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