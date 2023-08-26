القنوات الناقلة لـ مباراة فياريال ضد برشلونة

يترقب عشاق كرة القدم الإسبانية غدًا، مباراة فياريال ضد برشلونة التي تقام ضمن لقاءات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم موسم 2023/2024.

فياريال ضد برشلونة

وتقام المباراة في تمام السادسة والنصف مساءً بتوقيت السعودية على ملعب ” لا سيراميكا” معقل فياريال، كما تُنقل المباراة عبر قنوات BEIN SPORTS HD 1 , LA LIGA TV BAR , S SPORT 1 HD , C MORE MAX HD FIN , BEIN SPORTS 2 FR.

وكانت مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني، انطلقت أمس الجمعة بتعادل سلبي بين ريال سوسيداد ولاس بالماس، بينما فاز ريال مدريد على فريق سيلتا فيجو بهدف دون رد.

وفي مباريات اليوم، يلعب حاليًا كل من قاديش وسيلتا فيجو وكذلك ريال مايوركا ضد غرناطة، أما تنطلق مباراة إشبيلية ضد جيرونا في العاشرة والنصف من مساء اليوم بتوقيت السعودية.

ترتيب الدوري الإسباني

وقبل مباراة فياريال ضد برشلونة، يتواجد ريال مدريد في المركز الأول برصيد 9 نقاط يليه رايو فاليكانو وفالنسيا ولكل منهما 6 نقاط، أما جيرونا فيتواجد في المركز الرابع برصيد 4 نقاط، يليه كل من أتلتيكو مدريد وبرشلونة وريال بيتيس ولكل منهم 4 نقاط.

أما كل من ديبورتيفو ألافيس وفياريال وأوساسونا وأتلتيك بيلباو وريال سوسيداد وقاديش يملكون 3 نقاط، أما فريق لاس بالماس فيملك نقطتين.

بينما تملك فرق ريال مايوركا وسيلتا فيجو وخيتافي نقطة واحدة، أما أندية إشبيلية وألميريا وغرناطة لم تظفر بأي نقطة حتى الآن.