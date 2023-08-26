Icon

رياض بودبوز باق في دوري روشن Icon منتدى التقنية الرقمية يدعم سوق البرمجيات Icon ساديو ماني ينافس رونالدو وحمدالله في ترتيب هدافي الدوري السعودي Icon جاذبية خاصة في الطائف بسبب الصيف والمطر Icon ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز مانشستر يونايتد Icon موعد مباريات الأحد في الدوري الفرنسي Icon لص بدون ذراعين على كرسي متحرك يسرق محلًا ويهدد بائعه بمسدس Icon وظائف إدارية شاغرة بشركة KPMG Icon أمير الشرقية يقدم التعازي لعائلتي الفالح والدخيل Icon وظائف شاغرة في شركة الفنار Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
غدًا في الدوري الإسباني

القنوات الناقلة لـ مباراة فياريال ضد برشلونة

السبت ٢٦ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٦ مساءً
القنوات الناقلة لـ مباراة فياريال ضد برشلونة
المواطن - محمد سمعه

مواضيع ذات علاقة

يترقب عشاق كرة القدم الإسبانية غدًا، مباراة فياريال ضد برشلونة التي تقام ضمن لقاءات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم موسم 2023/2024.

فياريال ضد برشلونة

وتقام المباراة في تمام السادسة والنصف مساءً بتوقيت السعودية على ملعب ” لا سيراميكا” معقل فياريال، كما تُنقل المباراة عبر قنوات BEIN SPORTS HD 1 , LA LIGA TV BAR , S SPORT 1 HD , C MORE MAX HD FIN , BEIN SPORTS 2 FR.

قد يهمّك أيضاً
سبيس إكس تطلق طاقمها إلى محطة الفضاء الدولية

سبيس إكس تطلق طاقمها إلى محطة الفضاء الدولية

البنيان على مقاعد الدراسة مشاركًا الطلاب يومهم الأول

البنيان على مقاعد الدراسة مشاركًا الطلاب يومهم الأول

وكانت مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني، انطلقت أمس الجمعة بتعادل سلبي بين ريال سوسيداد ولاس بالماس، بينما فاز ريال مدريد على فريق سيلتا فيجو بهدف دون رد.

وفي مباريات اليوم، يلعب حاليًا كل من قاديش وسيلتا فيجو وكذلك ريال مايوركا ضد غرناطة، أما تنطلق مباراة إشبيلية ضد جيرونا في العاشرة والنصف من مساء اليوم بتوقيت السعودية.

فياريال ضد برشلونة - ترتيب الدوري الإسباني

ترتيب الدوري الإسباني

وقبل مباراة فياريال ضد برشلونة، يتواجد ريال مدريد في المركز الأول برصيد 9 نقاط يليه رايو فاليكانو وفالنسيا ولكل منهما 6 نقاط، أما جيرونا فيتواجد في المركز الرابع برصيد 4 نقاط، يليه كل من أتلتيكو مدريد وبرشلونة وريال بيتيس ولكل منهم 4 نقاط.

أما كل من ديبورتيفو ألافيس وفياريال وأوساسونا وأتلتيك بيلباو وريال سوسيداد وقاديش يملكون 3 نقاط، أما فريق لاس بالماس فيملك نقطتين.

بينما تملك فرق ريال مايوركا وسيلتا فيجو وخيتافي نقطة واحدة، أما أندية إشبيلية وألميريا وغرناطة لم تظفر بأي نقطة حتى الآن.

فياريال ضد برشلونة - ترتيب الدوري الإسباني

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

توفير علاج جديد بالإنزيم البديل لطفلة تعاني من مرض نادر
السعودية اليوم

توفير علاج جديد بالإنزيم البديل لطفلة تعاني...

السعودية اليوم
لقطات من تتويج النصر بـ كأس الملك سلمان للأندية
الرياضة

لقطات من تتويج النصر بـ كأس الملك...

الرياضة
الدفاع المدني يخالف منشأة لم تجرِ صيانة دورية لأنظمة الإطفاء بالقصيم
السعودية اليوم

الدفاع المدني يخالف منشأة لم تجرِ صيانة...

السعودية اليوم
الأسهم السعودية تغلق على ارتفاع في أول جلسات الأسبوع
السوق

الأسهم السعودية تغلق على ارتفاع في أول...

السوق
4 خطوات لترخيص إدارة وتطوير المواهب الفنية والترفيهية
السعودية اليوم

4 خطوات لترخيص إدارة وتطوير المواهب الفنية...

السعودية اليوم
تكريم طفل بريدة ناقل أخته من الروضة بدراجته
السعودية اليوم

تكريم طفل بريدة ناقل أخته من الروضة...

السعودية اليوم
تفاصيل برامج جامعة طيبة للدراسات العليا
السعودية اليوم

تفاصيل برامج جامعة طيبة للدراسات العليا

السعودية اليوم
القمر الأزرق العملاق يزين سماء السعودية والعالم نهاية أغسطس
أخبار رئيسية

القمر الأزرق العملاق يزين سماء السعودية والعالم...

أخبار رئيسية