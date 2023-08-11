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القنوات الناقلة لـ مباراتي اليوم في الدوري الإسباني

الجمعة ١١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٦:٤٠ مساءً
القنوات الناقلة لـ مباراتي اليوم في الدوري الإسباني
المواطن - محمد سمعه

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يترقب عشاق كرة القدم الإسبانية، انطلاقة الدوري الإسباني اليوم بإقامة مباراتين في الجولة الأولى من عمر المسابقة في الموسم الجديد 2023/2024.

مباراتا الدوري الإسباني اليوم

وستنطلق مباراة ألميريا ورايو فاليكانو في الجولة الأولى في الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية على ملعب ألعاب البحر الأبيض المتوسط وتنقل عبر قنوات BEIN SPORTS HD 1 , BEIN SPORTS FR 4 HD MAX , SPILER 2 TV , SUPER SPORT LA LIGA HD , S SPORT 1 HD.

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أما المباراة الثانية فسوف تكون بين فريقي إشبيلية وفالنسيا وتبدأ في الـ11 مساءً بتوقيت السعودية حيث تقام على ملعب رامون سانشيز بيزخوان معقل إشبيلية، كما تنقل المباراة عبر قنوات bein SPORTS HD 1 , TV 2 SPORT PREMIUM 1 HD , MAX SPORT 4 HD.

وفي وقت سابق، وجه نادي ريال مدريد الإسباني أنظاره إلى الحارس الجورجي جيورجي مامارداشفيلي، حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي فالنسيا الإسباني؛ لتعويض مدة غياب الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، وذلك بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

حارس فالنسيا بديل كورتوا في الريال 

ودخل جيورجي مامارداشفيلي في دائرة المرشحين للانضمام إلى ريال مدريد مع المغربي ياسين بونو حارس مرمى إشبيلية الإسباني والكوستاريكي كيلور نافاس حارس مرمى باريس سان جيرمان الفرنسي السابق والإسباني دافيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق.

فالنسيا
لاعبو فالنسيا – المصدر @valenciacf_en

ويلعب جيورجي مامارداشفيلي مع فريق فالنسيا منذ عام 2021 قادمًا من نادي دينامو تيبيلسي الجورجي.

وعن إصابة كورتوا، ذكر نادي ريال مدريد في بيان عبر الموقع الإلكتروني الرسمي: “بعد الفحوصات التي أجريت على تيبو ، تم تشخيص إصابته بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليسرى.. سيخضع لعملية جراحية في الأيام المقبلة”.

ولم يكشف نادي ريال مدريد في بيانه عن المدة التي سيغيبها تيبو كورتوا عن الملاعب، ولكن يتوقع أن تمتد لمدة 8 أشهر، على أن يُشارك الحارس الأوكراني لونين مع الفريق في الجولات الأولى من الدوري الإسباني الممتاز.

وقد تتجه إدارة نادي ريال مدريد، للتعاقد مع حارس مرمى جديد في الميركاتو الصيفي الحالي، بعد إصابة كورتوا، حيث يُعد من الركائز الأساسية في تشكيلة الفريق الأول لكرة القدم.

ومن المقرر أن يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد مشواره في الموسم الرياضي الجديد من الدوري الإسباني، مساء غدٍ بمواجهة أتلتيك بيلباو على ملعب سان ماميس.

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