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في قاعدة الدعم البحرية الأمريكية بالبحرين

القوات البحرية تتسلم قيادة قوتي الواجب المختلطة 152 والحارس

السبت ٢٦ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣١ مساءً
القوات البحرية تتسلم قيادة قوتي الواجب المختلطة 152 والحارس
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت وزارة الدفاع أن القوات البحرية الملكية السعودية سوف تتسلم، الأحد، قيادة قوة الواجب المختلطة 152 وقوة الحارس، وذلك في قاعدة الدعم البحرية الأمريكية بالأسطول الخامس في البحرين.

قوة الواجب المختلطة

وتأسست قوة الواجب المختلطة 152 عام 2004، وتعمل ضمن القوات البحرية في الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين، وتتمثل مهامها في تعزيز الأمن البحري في الخليج العربي، وحماية البنية التحتية في المياه الدولية، بالإضافة إلى مكافحة الأنشطة غير القانونية والتهديدات الإرهابية.

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مهام قوة حارس

وتشمل مهام قوة “حارس”، والتي تأسست في عام 2019 وتتبع التنظيم الدولي للأمن البحري، مراقبة خطوط الملاحة التجارية، وتوفير الحماية للسفن التجارية التابعة لدولة القوة، وردع الدول الراعية للأنشطة المهددة لأمن الملاحة البحرية.

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