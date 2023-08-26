برونو فيرنانديز: اللعب لـ مانشستر يونايتد ليس أمرًا سهلًا بنتلي تروج لعطر جديد رجالي مستوحى من طرازات بلاك لاين القوات البحرية تتسلم قيادة قوتي الواجب المختلطة 152 والحارس مروجو المخدرات والأقراص الممنوعة في قبضة الأمن رياض بودبوز باق في دوري روشن منتدى التقنية الرقمية يدعم سوق البرمجيات ساديو ماني ينافس رونالدو وحمدالله في ترتيب هدافي الدوري السعودي جاذبية خاصة في الطائف بسبب الصيف والمطر ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز مانشستر يونايتد موعد مباريات الأحد في الدوري الفرنسي
أعلنت وزارة الدفاع أن القوات البحرية الملكية السعودية سوف تتسلم، الأحد، قيادة قوة الواجب المختلطة 152 وقوة الحارس، وذلك في قاعدة الدعم البحرية الأمريكية بالأسطول الخامس في البحرين.
وتأسست قوة الواجب المختلطة 152 عام 2004، وتعمل ضمن القوات البحرية في الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين، وتتمثل مهامها في تعزيز الأمن البحري في الخليج العربي، وحماية البنية التحتية في المياه الدولية، بالإضافة إلى مكافحة الأنشطة غير القانونية والتهديدات الإرهابية.
وتشمل مهام قوة “حارس”، والتي تأسست في عام 2019 وتتبع التنظيم الدولي للأمن البحري، مراقبة خطوط الملاحة التجارية، وتوفير الحماية للسفن التجارية التابعة لدولة القوة، وردع الدول الراعية للأنشطة المهددة لأمن الملاحة البحرية.