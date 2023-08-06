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في مختلف المدن العسكرية وإدارات التشغيل والصيانة

القوات البرية تعلن عن 138 وظيفة شاغرة

الأحد ٦ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٨ مساءً
القوات البرية تعلن عن 138 وظيفة شاغرة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت القوات البرية مُمثلة في الإدارة الهندسية والأشغال عن طرح 138 وظيفة شاغرة في كلٍ من التخصصات (الهندسية، الفنية، الحرفية، العمالية)، والخاصة بإدارات المدن العسكرية وإدارات التشغيل والصيانة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المجالات المتاحة:

  •  الهندسية.
  •  الفنية.
  •  الحرفية.
  •  العمالية.

أماكن العمل:

  •  عدد 25 وظيفة بخميس مشيط.
  •  عدد 22 وظيفة بالمنطقة الشرقية.
  •  عدد 35 وظيفة بالعيينة.
  •  عدد 11 وظيفة بالخرج والسليل.
  •  عدد 12 وظيفة بالطائف.
  •  عدد 7 وظائف بالقصيم.
  •  عدد 20 وظيفة بنجران.
  •  عدد 6 وظائف بالمدينة المنورة.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم على الوظائف اليوم الأحد بتاريخ 1445/01/19هـ الموافق 2023/08/06م ولمدة 5 أيام (اضغط هنا).

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