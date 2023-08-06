القوات البرية تعلن عن 138 وظيفة شاغرة

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أعلنت القوات البرية مُمثلة في الإدارة الهندسية والأشغال عن طرح 138 وظيفة شاغرة في كلٍ من التخصصات (الهندسية، الفنية، الحرفية، العمالية)، والخاصة بإدارات المدن العسكرية وإدارات التشغيل والصيانة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
يبدأ التقديم على الوظائف اليوم الأحد بتاريخ 1445/01/19هـ الموافق 2023/08/06م ولمدة 5 أيام (اضغط هنا).