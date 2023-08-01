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بإدارات المدن العسكرية والتشغيل والصيانة

القوات البرية تعلن عن 138 وظيفة شاغرة

الثلاثاء ١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٢:١٩ مساءً
القوات البرية تعلن عن 138 وظيفة شاغرة
المواطن - واس

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أعلنت القوات البرية ممثلة في الإدارة الهندسية والأشغال، طرح 138 وظيفة شاغرة في التخصصات الهندسية، والفنية، والحرفية، والعمالية، والخاصة بإدارات المدن العسكرية وإدارات التشغيل والصيانة.

تفاصيل الوظائف المتاحة بالقوات البرية

وأوضحت القوات البرية أن عدد الوظائف المتاحة في إدارات المدن العسكرية، وإدارات التشغيل والصيانة بالمناطق، هي 25 وظيفة بخميس مشيط، و22 وظيفة بالمنطقة الشرقية، و35 وظيفة بالعيينة، و11 وظيفة بالخرج والسليل، و12 وظيفة بالطائف، و7 وظائف بالقصيم، و20 وظيفة بنجران، و 6 وظائف بالمدينة المنورة .

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ودعت القوات البرية الراغبين في التقديم على هذه الوظائف، ممن تنطبق عليهم الشروط الدخول عبر بوابة التوظيف الخاصة بوزارة الدفاع من خلال الرابط (هنا)، وذلك بدءًا من تاريخ 19 محرم 1445هـ ولمدة خمسة أيام.

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