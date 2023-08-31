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إلى جانب قوات 34 دولة أخرى

القوات المسلحة السعودية تشارك في تمرين النجم الساطع 2023 بمصر

الخميس ٣١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٥:٠٠ مساءً
القوات المسلحة السعودية تشارك في تمرين النجم الساطع 2023 بمصر
المواطن- واس

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وصلت اليوم وحدات من القوات المسلحة السعودية إلى جمهورية مصر العربية، للمشاركة في تمرين “النجم الساطع 2023″، الذي تُنفذ مناوراته في قاعدة محمد نجيب العسكرية.

وقال رئيس هيئة التدريب وتطوير القوات المسلحة اللواء الركن عادل البلوي: “إن مشاركة أفرع القوات المسلحة تأتي ضمن التوجيه التدريبي للقوات المسلحة للفترة التدريبية (1444هـ-1445هـ)، للمشاركة في التمارين المشتركة والمختلطة داخل المملكة وخارجها، وذلك لتطوير التدريب وتأهيل منسوبي القوات المسلحة واكتساب المهارات التدريبية.

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وأضاف: “أن القوات المسلحة ممثلة في أفرعها البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي، تشارك في التمرين بقوات فعلية وضباط مخططين وضباط مراقبين، إلى جانب قوات 34 دولة شقيقة وصديقة.

وأشار البلوي إلى أن التمرين يهدف إلى تبادل الخبرات، وتنسيق العمل المشترك بين القوات المشاركة من الدول الشقيقة والصديقة، لتوحيد المفاهيم العملياتية، وصقل مهارات العناصر المشاركة، وتخطيط وتنفيذ عمليات مكافحة الإرهاب والحرب غير النظامية، وتخطيط عمليات المساندة اللوجستية والإخلاء الطبي، وتطوير أسلوب العمليات والتدريب على مكافحة الإرهاب، وتعزيز الأمن البحري.

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