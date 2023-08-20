Icon

وظائف شاغرة في الهيئة العامة للموانئ Icon إيمريك لابورت بديل عبدالإله العمري في النصر Icon القيصومة تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بالسعودية Icon إحباط عمليتين لتهريب وترويج المخدرات بجازان والمدينة المنورة Icon تاليسكا يقترب من مغادرة النصر Icon 134 مليون ريال لإنشاء 98 مسجدًا في مكة المكرمة Icon مركز الملك سلمان للإغاثة الجهة الوحيدة المصرّح لها بإيصال التبرعات للخارج Icon رد فعل مدرب السيتي بعد مساهمة فودين في الفوز Icon الأسهم السعودية تنهي أولى تعاملات الأسبوع باللون الأخضر Icon منتخب إسبانيا بطلًا لـ كأس العالم للسيدات للمرة الأولى Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تلتها المدينة المنورة والأحساء

القيصومة تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بالسعودية

الأحد ٢٠ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٤:٥٢ مساءً
القيصومة تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بالسعودية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن المركز الوطني للأرصاد أن مدينة القيصومة سجلت اليوم الأحد أعلى درجات الحرارة في السعودية.

القيصومة في المركز الأول

وذكر المركز الوطني للأرصاد أن القيصومة تصدرت اليوم المدن التي سجلت أعلى درجات حرارة في السعودية، لتسجل 47 درجة مئوية.

قد يهمّك أيضاً
عودة الهدوء لأسعار النفط بعد تراجع 3 أيام بسبب الصين والفيدرالي

عودة الهدوء لأسعار النفط بعد تراجع 3 أيام بسبب الصين والفيدرالي

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسة الهند

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسة الهند

وأضاف أن المدينة المنورة والأحساء جاءتا في المركز الثاني بتسجيل 46 مئوية، فيما جاء بعد ذلك في المركز الثالث كل من الدمام، تبوك، بريدة، العلا، عرعر، ورفحاء بواقع 45 درجة مئوية.

وسجلت كل من القريات وسكاكا 44 درجة مئوية ليحتلوا المركز الرابع، فيما تلتهم كل من الرياض، وادي الدواسر، شرورة، وطريف بتسجيل 43 مئوية.

أعلى درجات حرارة

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم بأن الفرصة ما تزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق تبوك، المدينة المنورة، الرياض، الشرقية والقصيم.

في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ليونيل ميسي يستعيد بريقه مع إنتر ميامي
آخر الاخبار

ليونيل ميسي يستعيد بريقه مع إنتر ميامي

آخر الاخبار
ضبط 3 مواطنين لاعتدائهم على آخر بسلاح أبيض في الرياض
أخبار أمنية

ضبط 3 مواطنين لاعتدائهم على آخر بسلاح...

أخبار أمنية
تطوير طريق شمال الناصرة وإنشاء آخر لربط الأحياء بطريق الظهران الجبيل
السعودية اليوم

تطوير طريق شمال الناصرة وإنشاء آخر لربط...

السعودية اليوم
محمد العويس يُطمئن الهلاليين قبل النهائي العربي
الرياضة

محمد العويس يُطمئن الهلاليين قبل النهائي العربي

الرياضة
معهد الخطوط الحديدية يعلن عن فرص تدريب وتوظيف
حصاد اليوم

معهد الخطوط الحديدية يعلن عن فرص تدريب...

حصاد اليوم
التقديم على الوظائف التعليمية عبر جدارات غدًا
السعودية اليوم

التقديم على الوظائف التعليمية عبر جدارات غدًا

السعودية اليوم
11 قتيلاً وعشرات الجرحى حصيلة 3 أيام من اشتباكات عين الحلوة
العالم

11 قتيلاً وعشرات الجرحى حصيلة 3 أيام...

العالم
انطلاق 4 أقمار اصطناعية صينية إلى الفضاء
العالم

انطلاق 4 أقمار اصطناعية صينية إلى الفضاء

العالم