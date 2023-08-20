القيصومة تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بالسعودية

أعلن المركز الوطني للأرصاد أن مدينة القيصومة سجلت اليوم الأحد أعلى درجات الحرارة في السعودية.

القيصومة في المركز الأول

وذكر المركز الوطني للأرصاد أن القيصومة تصدرت اليوم المدن التي سجلت أعلى درجات حرارة في السعودية، لتسجل 47 درجة مئوية.

وأضاف أن المدينة المنورة والأحساء جاءتا في المركز الثاني بتسجيل 46 مئوية، فيما جاء بعد ذلك في المركز الثالث كل من الدمام، تبوك، بريدة، العلا، عرعر، ورفحاء بواقع 45 درجة مئوية.

وسجلت كل من القريات وسكاكا 44 درجة مئوية ليحتلوا المركز الرابع، فيما تلتهم كل من الرياض، وادي الدواسر، شرورة، وطريف بتسجيل 43 مئوية.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم بأن الفرصة ما تزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق تبوك، المدينة المنورة، الرياض، الشرقية والقصيم.

في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.