القيمة السوقية للهلال والنصر قبل نهائي البطولة العربية 2023

تتجه أنظار الجماهير إلى السعودية، مساء اليوم السبت، لمتابعة مباراة الهلال والنصر في نهائي البطولة العربية 2023 “كأس الملك سلمان للأندية”.

نهائي البطولة العربية

ويحتضن ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف، مباراة الهلال والنصر في نهائي البطولة العربية 2023، عند الساعة السادسة مساء اليوم السبت، وسط منافسة قوية لحصد اللقب.

وكان الأزرق قد تأهل إلى نهائي البطولة العربية 2023 بعد الفوز على الشباب بثلاثة أهداف مقابل هدف، فيما صعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بعد تجاوزه لعقبة الشرطة العراقي بهدف دون رد.

القيمة السوقية للاعبي الهلال والنصر

وأبرم الهلال والنصر العديد من الصفقات القوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، الأمر الذي ساهم في ارتفاع القيمة السوقية للاعبين بشكل كبير قبل نهائي البطولة العربية اليوم.

وتبلغ القيمة السوقية للاعبي الهلال 163.40 مليون يورو، وفقًا لموقع “ترانسفير ماركت” العالمي، ويُعد الصربي سيرجي ميلنكوفيتش سافيتش الأغلى في قائمته بـ50 مليون يورو، يليه البرتغالي روبن نيفيز بـ40 مليون يورو.

على الجانب الآخر، وصلت القيمة السوقية للاعبي النصر إلى 152.98 مليون يورو، ويُعد الإيفواري سيكو فوفانا هو الأغلى بـ32 مليون يورو، يليه السنغالي ساديو ماني والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش بـ25 مليون يورو لكل منهما.

ويتواجد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي انضم إلى النصر في الميركاتو الشتوي الماضي في المركز الرابع، حيث بلغت قيمته 15 مليون يورو.