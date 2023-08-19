السويد تحصد برونزية كأس العالم للسيدات 2023 غداً.. 1363 مدرسة تستقبل 190 ألف طالب وطالبة بجازان الهلال يستهدف تجاوز الفيحاء في ليلة تقديم نيمار الكشف عن حكام مباريات اليوم بدوري روشن القبض على مقيمين لترويجهما 3.5 كيلوجرام شبو في جدة سياح وسط الشلالات ومياه الأمطار في وادي لجب بجازان عبدالقدوس عطية يتألق ويدخل تاريخ دوري المحترفين مشجع يُنبه وليد عبدالله بانطلاق مباراة النصر والتعاون! السديس في رسالة للمدرسين: عظِّموا رسالة التسامح والاعتدال 6 انتصارات لـ الهلال مقابل 3 للفيحاء
أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن حكام مباريات اليوم في ختام منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري روشن السعودي.
ويتولى محمد الهويش مهمة إدارة مباراة أبها والرائد في دوري روشن السعودي، ويساعده خلف الشمري وياسر السلطان، تركي هشلان الحكم الرابع، سامي الجريس حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده محمد الحنفوش.
ويدير طاقم تحكيم أرجنتيني بقيادة يايل فالكون مباراة الهلال ضد الفيحاء، ويساعده ماكسيميليانو ديل ديسو وفاكوندو رودريغيز، الحكم الرابع مشعل الشهري، حكم تقنية الفيديو جورج بالينو، ويساعده محمد الشهري.
ويقود طاقم تحكيم مكسيكي بقيادة سيزار راموس مباراة الاتحاد ضد الطائي، ويساعده ألبيرتو مورين وماركو بيسغيورا، خالد الأحمري حكمًا رابعًا، خورخي بيريز دوران حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده عيسى الخيبري.
وجاء ترتيب دوري روشن قبل مباريات اليوم، كالتالي؛ الأهلي في الصدارة برصيد 6 نقاط، بالتساوي مع الاتفاق، يليه الفتح، التعاون والرياض بـ4 نقاط، ثم الاتحاد بـ3 نقاط، متساويًا مع الهلال، الفيحاء، الوحدة والطائي.
ويحتل ضمك المركز الـ11 برصيد نقطة واحدة، متساويًا مع كل من؛ الشباب والأخدود، ثم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها في المركز الـ14 بالتساوي مع كل من؛ النصر، الرائد، الخليج والحزم.