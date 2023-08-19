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في ختام منافسات الجولة الثانية

الكشف عن حكام مباريات اليوم بدوري روشن

السبت ١٩ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٥٩ مساءً
الكشف عن حكام مباريات اليوم بدوري روشن
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن حكام مباريات اليوم في ختام منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري روشن السعودي.

حكام مواجهات اليوم

ويتولى محمد الهويش مهمة إدارة مباراة أبها والرائد في دوري روشن السعودي، ويساعده خلف الشمري وياسر السلطان، تركي هشلان الحكم الرابع، سامي الجريس حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده محمد الحنفوش.

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أبها
لاعبو أبها – المصدر spl

ويدير طاقم تحكيم أرجنتيني بقيادة يايل فالكون مباراة الهلال ضد الفيحاء، ويساعده ماكسيميليانو ديل ديسو وفاكوندو رودريغيز، الحكم الرابع مشعل الشهري، حكم تقنية الفيديو جورج بالينو، ويساعده محمد الشهري.

ويقود طاقم تحكيم مكسيكي بقيادة سيزار راموس مباراة الاتحاد ضد الطائي، ويساعده ألبيرتو مورين وماركو بيسغيورا، خالد الأحمري حكمًا رابعًا، خورخي بيريز دوران حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده عيسى الخيبري.

الاتحاد
لاعبو الاتحاد – المصدر @ittihad

ترتيب دوري روشن

وجاء ترتيب دوري روشن قبل مباريات اليوم، كالتالي؛ الأهلي في الصدارة برصيد 6 نقاط، بالتساوي مع الاتفاق، يليه الفتح، التعاون والرياض بـ4 نقاط، ثم الاتحاد بـ3 نقاط، متساويًا مع الهلال، الفيحاء، الوحدة والطائي.

ويحتل ضمك المركز الـ11 برصيد نقطة واحدة، متساويًا مع كل من؛ الشباب والأخدود، ثم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها في المركز الـ14 بالتساوي مع كل من؛ النصر، الرائد، الخليج والحزم.

الأهلي يتصدر ترتيب الدوري السعودي
لاعبو الأهلي – المصدر @ALAHLI_FC

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