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للفصل التدريبي الأول 1445

الكلية التقنية بأبها تقبل 1155 متدربًا مستجدًا

الأحد ١٣ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٥:٠٢ مساءً
الكلية التقنية بأبها تقبل 1155 متدربًا مستجدًا
المواطن - واس

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أعلنت الكلية التقنية بأبها اليوم إنهاء إجراءات قبول 1155 متدربًا مستجدًا للفصل التدريبي المقبل 1445هـ.

بدء الفصل التدريبي

وأشارت الكلية إلى أن الفصل التدريبي سيبدأ الأحد المقبل بعد اعتماد الجداول الخاصة بالمتدربين المستجدين، وفي حالة انسحاب بعض المقبولين يتم ترشيح المتقدمين من قائمة الاحتياط الذين سجلوا من قبل في بوابة “قبولي” في الوقت المحدد مسبقا.

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وتنظم الكلية التقنية بأبها الأسبوع المقبل برنامجًا لتهيئة المتدربين المستجدين يستمر لمدة ثلاثة أيام يشتمل على محاضرات ولقاءات وزيارات للأقسام والقاعات التدريبية والورش في جميع التخصصات.

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