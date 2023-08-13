أرقام تُبرز تألق نواف العقيدي بالبطولة العربية 2023 الكلية التقنية بأبها تقبل 1155 متدربًا مستجدًا مانشيني يقترب من قيادة منتخب السعودية إحباط عمليتين لترويج وتهريب المخدرات في نجران وجازان إعلان نتائج القبول المبدئي لـ الجوازات على رتبة جندي الريال يعلن إصابة ميليتاو بالرباط الصليبي سحب رعدية وأمطار غزيرة على المرتفعات الجنوبية ومكة وتبوك الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 112 نقطة ضبط 102 مخالف لنظام البيئة في عدد من المناطق خلال أسبوع انتهاء أزمة كيليان مبابي وباريس
أعلنت الكلية التقنية بأبها اليوم إنهاء إجراءات قبول 1155 متدربًا مستجدًا للفصل التدريبي المقبل 1445هـ.
وأشارت الكلية إلى أن الفصل التدريبي سيبدأ الأحد المقبل بعد اعتماد الجداول الخاصة بالمتدربين المستجدين، وفي حالة انسحاب بعض المقبولين يتم ترشيح المتقدمين من قائمة الاحتياط الذين سجلوا من قبل في بوابة “قبولي” في الوقت المحدد مسبقا.
وتنظم الكلية التقنية بأبها الأسبوع المقبل برنامجًا لتهيئة المتدربين المستجدين يستمر لمدة ثلاثة أيام يشتمل على محاضرات ولقاءات وزيارات للأقسام والقاعات التدريبية والورش في جميع التخصصات.