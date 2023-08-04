الكوادر النسائية في المسجد الحرام تبذل أقصى طاقاتها لخدمة ضيوف الرحمن

أكدت المتحدث الرسمي للشؤون النسائية في المسجد الحرام وكيل الرئيس العام للشؤون الإعلامية والعلاقات ندى بنت عبدالله المالكي أن الوكالات النسائية تسعى سعيًا حثيثًا لتسخير كافة إمكانياتها وخدماتها للنهوض المستمر بالأداء وبذل المزيد من الجهود لخدمة ضيوف الرحمن خلال يوم الجمعة.

استقبال ضيوف الرحمن

وأشارت المالكي إلى أنه يتم استقبال ضيوف الرحمن يوم الجمعة عبر موظفات مؤهلات لتفويج الحشود نحو المصليات النسائية وتفويج المعتمرات نحو صحن المطاف لتمكينهن من أداء مناسكهن بكل يسر وسهولة، كما يتم تهيئةُ المصليات النسائية داخل المسجد الحرام، وما يتعلق بها من إجراءات التعقيم والنظافة وتعطير السجاد داخل المصليات النسائية إلى جانب تزويدها بحافظات ماء زمزم لتلبية احتياجاتهن، أما فيما يخص خدمات التوجيه والإرشاد نوهت إلى أن الموظفات يقدمن العديد من الخدمات بكل مهنية واحترافية أبرزها: تصحيح صفة الوضوء والصلاة والتذكير بصفة صلاة الجنازة، وسنن الجمعة، ونشر الباركودات الخاصة بالإفتاء وإصدارات الرئاسة، للاستفادة منها والعمل على إتمام الصفوف وتفعيلِ حلقاتٍ قرآنيةٍ لمختلفِ الفئاتِ من ضيوفِ الرحمن لتعليم القاصدات التلاوة الصحيحة والتجويد ومراجعة الحفظ لهن على يد نخبة من الكفاءات الحافظة لكتاب الله -عز وجل-، إضافةً إلى الاهتمام بالقاصدات من ذوي الإعاقة وكبيرات السن؛ بتقديم الأنشطة والبرامج التي تلائمهن، كما يتم تزويد المصليات بالأعداد الكافية والأحجام المتنوعة من المصاحف والتفاسير ومصاحف تراجم معاني كلمات القرآن الكريم بعدة لغات، والمصاحف المخصصة للمكفوفات بلغة ( برايل ) داخل المصليات المخصصة للأشخاص ذوات الإعاقة.

خدمات المسجد الحرام

أما عن أبرز الخدمات والبرامج المقدمة للقاصدات بلغات مختلفة يتم تفعيل مبادرة (بلغتكم) والتي نُظِّمت داخل الأروقة النسائية عن طريق توزيع الباركود الخاص بمنصة منارة الحرمين القائمة على ترجمة الخطبة وكذلك توزيع السماعات الخاصة بالمبادرة والتي تساعد القاصدة على سماع الخطبة مترجمة بلغتها، منوهة إلى استمرارية كوادر اللغات والترجمة النسائية في تقديم الخدمات الأساسية التي تمكن قاصدات بيت الله الحرام من أداء العبادات في أجواء روحانية محفوفة بالطمأنينة والخشوع.

تأتي هذه الجهود بمتابعة مساعد الرئيس العام للشؤون النسائية والمستشار للشؤون التطويرية النسائية في المسجد الحرام الدكتورة العنود بنت خالد العبود وفقًا لتوجيهات معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس لتحقيقٍ تطلعات ولاة الأمر – أيدهم الله – .