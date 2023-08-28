الكويت تسجن الفاشنيستا فاطمة المؤمن بتهمة القتل الخطأ

قررت وزارة الداخلية الكويتية، حبس “الفاشنيستا” فاطمة المؤمن، التي تسببت بحادث سير مروع أسفر عن وفاة شخصين، 10 أيام على ذمة التحقيق وإحالتها للسجن المركزي تمهيداً لعرضها على المحكمة المختصة.

تفاصيل الحادث المروع

الحادث وقع، فجر الخميس الماضي، بعد أن صدمت المؤمن سيارة على تقاطع شارع السور مع طريق الملك فهد بن عبد العزيز، ما أسفر عن وفاة شخصين وإصابة اثنين آخرين، وتسبب بصدمة واسعة في المجتمع الكويتي.

قرار الداخلية الكويتية

وأوضحت الوزارة في بيان على موقع إكس “تويتر سابقاً”، أن “السلطات وجهت 10 تهم لفاطمة المؤمن، تتضمن تهمة القتل الخطأ، والقيادة تحت تأثير المشروبات الروحية، وتجاوز السرعة المقررة، وقطع الإشارة الضوئية الحمراء، إضافة للقيادة بمركبة غير مؤمنة ومرخصة، وإلحاق الأذى بالممتلكات العامة”.

كما قررت الداخلية الكويتية الإفراج عن مرافق لـ”الفاشنيستا”بعد حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق وفق قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.

حفظ الأمن والنظام

وشددت وزارة الداخلية على أنها “لن تتوانى في القيام بواجبها في حفظ الأمن والنظام العام في البلاد”.

وبرز اسم فاطمة المؤمن، 30 عاماً، على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، بعد الحادث المروع، وهي خبيرة تجميل وعارضة أزياء كويتية، وتحظى بمتابعة واسعة على منصتي إنستغرام وسناب شات.