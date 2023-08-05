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المنح والقروض الإنسانية مبنية على أسس دستورية ومؤسساتي

الكويت: تصريحات وزير الاقتصاد اللبناني تتنافى مع أبسط الأعراف السياسية

السبت ٥ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٣٠ مساءً
الكويت: تصريحات وزير الاقتصاد اللبناني تتنافى مع أبسط الأعراف السياسية
المواطن - فريق التحرير

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أثارت تصريحات وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام في معرض مناشدته دولة الكويت إعادة بناء صوامع القمح التي دمّرها انفجار مرفأ بيروت استياءً واسعاً في الكويت.

الأعراف السياسية

وقال وزير خارجية الكويت الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح: “إن تصريحات وزير الاقتصاد اللبناني تتنافى مع أبسط الأعراف السياسية”.

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فهم قاصر

وأضاف أن تصريحات وزير اقتصاد لبنان تعكس فهماً قاصراً لطبيعة اتخاذ القرار بالكويت.

وأوضح وزير خارجية الكويت،  أن المنح والقروض الإنسانية التي نقدمها مبنية على أسس دستورية ومؤسساتية.

ودعا وزير خارجية الكويت، وزير الاقتصاد اللبناني لسحب تصريحاته عن الكويت.

 

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