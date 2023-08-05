الكويت: تصريحات وزير الاقتصاد اللبناني تتنافى مع أبسط الأعراف السياسية أمطار على الباحة حتى الـ 8 مساء موسيماني: البطولة العربية مهمة لنا ونسعى للتأهل حالة مطرية غزيرة على جازان كايزر: أعرف الوحدة جيدًا والشباب يمتلك لاعبين مميزين الجاسم يُدير مباراة الاتحاد ضد الهلال لويس كاسترو: الرجاء فريق قوي ومواجهة الغد صعبة تاليسكا: هدفي التتويج بالألقاب بوجود النجوم جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تعلن الدفعة الثالثة من المقبولين الإطاحة بشخص اتخذ إحدى الاستراحات وكرًا لترويج الحشيش
أثارت تصريحات وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام في معرض مناشدته دولة الكويت إعادة بناء صوامع القمح التي دمّرها انفجار مرفأ بيروت استياءً واسعاً في الكويت.
وقال وزير خارجية الكويت الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح: “إن تصريحات وزير الاقتصاد اللبناني تتنافى مع أبسط الأعراف السياسية”.
وأضاف أن تصريحات وزير اقتصاد لبنان تعكس فهماً قاصراً لطبيعة اتخاذ القرار بالكويت.
وأوضح وزير خارجية الكويت، أن المنح والقروض الإنسانية التي نقدمها مبنية على أسس دستورية ومؤسساتية.
ودعا وزير خارجية الكويت، وزير الاقتصاد اللبناني لسحب تصريحاته عن الكويت.