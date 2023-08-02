الكويت تقر موازنة 2023-2024 بعجز متوقع 22 مليار دولار

أقر مجلس الأمة الكويتي، الأربعاء، موازنة السنة المالية 2023-2024 متضمنة عجزًا متوقعًا قدره 6.8 مليارات دينار (22.13 مليار دولار).

موازنة الكويت

وأعلن نائب رئيس مجلس الأمة محمد المطير موافقة 47 من النواب على الموازنة واعتراض 12 وامتناع اثنين عن التصويت.

وتتضمن موازنة الكويت التي تبدأ في أول أبريل إيرادات إجمالية متوقعة قدرها 19.5 مليار دينار (63.35 مليار دولار).

واعتمدت الميزانية 70 دولارًا سعرًا لبرميل النفط، مع إيرادات نفطية متوقعة قدرها 17.2 مليار دينار (55.87 مليار دولار).

وبلغ إجمالي المصروفات المتوقعة 26.3 مليار دينار (85.44 مليار دولار).