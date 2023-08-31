اللايك الجديد بمنصة إكس يثير تفاعلاً واسعًا حول العالم

وعد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، متابعيه حول العالم بالكثير من المفاجآت بمنصة إكس، المعروفة سابقًا بتويتر، وفي أحدث مفاجآته قام بتغيير زر الإعجاب بالمنصة الأكثر شعبية حول العالم.

زر اللايك الجديد

وحاز تغيير زر اللايك الجديد LIKE، إعجاب الملايين حول العالم، وأصبح الهاشتاق الأكثر تداولاً حول العالم، فيما تصدر التحديث الجديد منصات التواصل الاجتماعي في السعودية وحول العالم عبر هاشتاق اللايك الجديد، بحسب موقع “piunikaweb” .

وكان هناك الكثير من الحديث على منصة إكس، المعروفة سابقًا بتويتر، حول تغيير محتمل في زر الإعجاب. فيما أبلغ المستخدمون أنه تم استبدال رمز القلب بعلامة X. ولكن قبل أن تشعر بالقلق أو الحماس، يجب أن تعلم أن X لم يغير فعليًا زر الإعجاب إلى X في كل الحسابات، بل لعدد محدود فقط.

ميزة للشركات

وقدمت منصة X ميزة مثيرة للاهتمام خصيصًا للشركات، حيث لم يتغير زر الإعجاب من أيقونة القلب إلى X لدى كل الحسابات، حيث طرحت X ميزة تجارية تحمل علامة X ضمن الميزات المقدمة للعلامة التجارية التي تسمح للشركات بالتفاعل مع جمهورها بطريقة فريدة.

من المهم ملاحظة أن هذا التغيير يقتصر على أصحاب الحسابات التي تمتلك علامات تجارية موثقة، حيث إذا أعجب المستخدمون بمنشور عادي على X، فسيظل يعرض رمز القلب المألوف. لذا، إذا صادفت تغريدات أو منشورات تحتوي على الرسوم المتحركة X عندما تضغط على زر الإعجاب، فتأكد أن X لم يقم بتبديل الرسوم المتحركة للقلب بشكل دائم.

إكس تتيح مكالمات الفيديو

يستعد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، لإضافة خدمة مكالمات الفيديو على منصة “إكس”، في خطوة جديدة ينافس فيها الشركة الغريمة “ميتا” في الخدمات التي تقدمها.

وقال إيلون ماسك عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس”، اليوم الخميس، إن خدمة المكالمات الصوتية والفيديو ستكون قريبًا متاحة على التطبيق.