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بواقع 3 حصص أسبوعية في الفصل الأول

اللغة الصينية بإحدى مدارس الثانوية في الخُبر

الأربعاء ٢٣ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٩ صباحاً
اللغة الصينية بإحدى مدارس الثانوية في الخُبر
المواطن - فريق التحرير

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وثق تقرير مصور حصة تدريس اللغة الصينية في إحدى مدارس الثانوية العامة في الخُبر شرق السعودية، تزامنًا مع إعلان وزارة التعليم استعدادها لتدريس اللغة الصينية بالمدارس الثانوية لمدة يومين من كل أسبوع.

ويظهر التقرير لقطات من حصة تدريس اللغة الصينية بإحدى المدارس الثانوية، والتي قام من خلالها المعلم بتعريف الطلاب الفرق  بين بعض الكلمات وترجمتها بحسب الفترة الزمنية وصياغة الكلمات.

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من جانبه، قال معلم مقرر اللغة الصينية نايف المرشدي لـ “العربية” إنه مع بداية العام الدراسي الجديد بدأ التدريس وفقاً للمسار العام الاختياري الذي يتضمن أكثر من مادة من بينها تعليم اللغة الصينية عبر الفصول الثلاثة.

وأضاف أن حصص تعليم اللغة الصينية تم توزيعها بنحو 3 حصص أسبوعية في الترم الأول، و4 حصص أسبوعية في الترم الثاني، و3 حصص أسبوعية في الترم الثالث يليها التخرج.

وأردف المرشدي قائلًا: “يشرفني أن أعلم الطلاب باللغة الصينية” متحدثًا إياها باللغة الصينية.

تدريس اللغة الصينية

وفي وقت سابق، أعلنت إدارات التعليم استعدادها لتطبيق برنامج اللغة الصينية الإثرائي لطلبة الصف الثاني الثانوي ضمن حصص الإتقان لمدة فصل دراسي يكرر خلال الفصول الدراسية للعام الحالي.

كما أكدت وزارة التعليم على المدارس كافة اعتماد تطبيق البرنامج في جميع المدارس الثانوية بواقع حصتين أسبوعياً، على أن تدرج في الجدول الدراسي لتكون الحصة الرابعة من يومي الأحد والاثنين، وإسنادها للمعلمين الميسرين.

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