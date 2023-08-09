اللقب الثالث يُشعل مباراة الهلال ضد الشباب

يترقب الجمهور مباراة الهلال ضد الشباب في كأس الملك سلمان للأندية “البطولة العربية 2023″، وسط منافسة قوية على خطف بطاقة التأهل إلى الدور التالي.

مباراة الهلال ضد الشباب

ومن المقرر أن تُقام مباراة الهلال ضد الشباب عند الساعة التاسعة مساء اليوم الأربعاء، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال قد نجح في التأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية بعد الفوز على الاتحاد بنتيجة 3\1، فيما صعد الشباب بعد تجاوزه لعقبة الوحدة الإماراتي بركلات الترجيح.

الفريقان يبحثان عن اللقب الثالث

ويخوض الفريقان مباراة الهلال ضد الشباب بحثًا عن خطف بطاقة التأهل إلى النهائي، والمنافسة على اللقب، أملًا في التتويج بالبطولة العربية للمرة الثالثة، والتساوي مع الترجي التونسي ورشيد العراقي الأكثر تتويجًا بـ3 ألقاب.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في التأهل إلى نهائي البطولة العربية 4 مرات من قبل في أعوام 1989، 1994، 1995 و2019، وحصد اللقب على حساب الاتحاد والترجي، وخسر ضد الوداد المغربي والنجم الساحلي التونسي.

على الجانب الآخر، تأهل الليوث لنهائي البطولة العربية 3 مرات في 1992، 1998 و1999، وتوج باللقب على حساب العربي القطري والجيش السوري، وخسر ضد وداد تلمسان الجزائري، ويطمح للفوز بمباراة الهلال ضد الشباب، والصعود للمرة الرابعة.