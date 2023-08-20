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تكشف تحطم حاملة صواريخ أسرع من الصوت

اللقطات الأولى لانفجار المطار العسكري الروسي بعد الهجمات الأوكرانية

الأحد ٢٠ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٣ مساءً
اللقطات الأولى لانفجار المطار العسكري الروسي بعد الهجمات الأوكرانية
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرجمن

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أظهرت لقطات، اليوم الأحد أثار الهجوم الأوكراني على  مطار عسكري بمقاطعة نوفغورود جنوب غربي روسيا، فيما يبدو أن الصور الملتقطة من موقع في منطقة نوفغورود تظهر لحظة احتراق حاملة الصواريخ الروسية بعيدة المدى الأسرع من الصوت.

تحطيم الطائرة الروسية

وأكدت مصادر روسية، أمس السبت، بأن ضربة الطائرة المسيرة الأوكرانية أضرت بالطائرة الاستراتيجية التي تمتلكها الدفاع الروسية، لكن الصور الجديدة تظهر بوضوح أن الطائرة الحربية التي يبلغ سعرها ملايين الدولارات قد تم تحطيمها تمامًا.

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وبحسب ما ورد، فإن الهجوم على المطار العسكري في نوفغورود أوبلاست – على بعد أكثر من 500 ميل من أوكرانيا، تم بقيادة طائرة بدون طيار من طراز “الهليكوبتر” كاميكازي.

ضربات أوكرانية

وأعلنت الوزارة في وقت سابق من اليوم إسقاط صاروخ أوكراني S-200 أطلقته قوات كييف على شبه جزيرة القرم الروسية. وفي الـ8 من أكتوبر الماضي، نفذ نظام كييف أول عمل هجومي استهدف القرم وتبنّاه رسميًا.

ويواصل الجيش الروسي ضرباته للبنية التحتية لقوات كييف في أوكرانيا منذ 10 أكتوبر، بعد يومين على هذا العمل الهجومي.

وتركز الضربات على مواقع صنع القرار، ومراكز القيادة، والتجمعات العسكرية، ومخازن الأسلحة، وتطال طرق الإمداد والسكك الحديدية.

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