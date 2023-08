اللقطات الأولى لتحطم طائرة قائد فاغنر في موسكو

أفادت أنباء عاجلة من موسكو، اليوم الأربعاء، بأنه قد يكون قائد قوات فاغنر الخاصة قتل إثر سقوط طائرته شمال موسكو.

وتداولت وكالات الأنباء العالمية، لقطات لحطام الطائرة عقب سقوطها في موسكو، فيما كشفت وسائل إعلام روسية أن قائد فاغنر قد يكون لقي مصرعه إثر تحطم طائرة خاصة شمال موسكو أسقطها الجيش الروسي.

ويعتقد أنه كان على متن الطائرة، قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين، وكان قائد فاغنر، يفغيني بريغوزين، على قائمة ركاب الطائرة التي تحطمت في روسيا، مما أسفر عن مقتل جميع ركابها العشرة، بحسب شبكة “بي بي سي” البريطانية.

❗️Aircraft belonging to #Wagner PMC head #Prigozhin crashed in Russia.

All passengers on the aircraft were killed. Wagner founder Prigozhin allegedly was among the passengers of the plane, Russian media reported. pic.twitter.com/i5j29Db2Lh

— KyivPost (@KyivPost) August 23, 2023