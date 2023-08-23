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اتهامات تلاحق الجيش الروسي بتحطيمها

اللقطات الأولى لتحطم طائرة قائد فاغنر في موسكو

الأربعاء ٢٣ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٥ مساءً
اللقطات الأولى لتحطم طائرة قائد فاغنر في موسكو
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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أفادت أنباء عاجلة من موسكو، اليوم الأربعاء، بأنه قد يكون قائد قوات فاغنر الخاصة قتل إثر سقوط طائرته شمال موسكو.

لحظة سقوط طائرة قائد فاغنر

وتداولت وكالات الأنباء العالمية، لقطات لحطام الطائرة عقب سقوطها في موسكو، فيما كشفت وسائل إعلام روسية أن قائد فاغنر قد يكون لقي مصرعه إثر تحطم طائرة خاصة شمال موسكو أسقطها الجيش الروسي.

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ويعتقد أنه كان على متن الطائرة، قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين، وكان قائد فاغنر، يفغيني بريغوزين، على قائمة ركاب الطائرة التي تحطمت في روسيا، مما أسفر عن مقتل جميع ركابها العشرة، بحسب شبكة “بي بي سي” البريطانية.

لقطات سقوط الطائرة في موسكو

وفي وقت سابق، ذكرت قناة غراي زون التابعة لشركة فاغنر عبر تيليغرام، أن الدفاعات الجوية أسقطت الطائرة في منطقة تفير شمال موسكو.

وكان بريجوزين قاد تمردًا فاشلًا ضد القوات المسلحة الروسية في يونيو الماضي، وفي وقت سابق، ظهر زعيم مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة، يفغيني بريغوجين، في مقطع فيديو نشره على قناته في تليجرام مساء الاثنين الماضي، ملمحًا فيه إلى أنه موجود في إفريقيا حيت يتمدد نشاط المجموعة.

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