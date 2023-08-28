اللقطات الأولى لحادث الفاشينستا الكويتية فاطمة المؤمن

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وثق مقطع فيديو متداول لقطات للحادث المروع الذي تسببت فيه الفاشينستا الكويتية فاطمة المؤمن، بعدما صدمت سيارة بمركبة كانت تقودها بسرعة جنونية؛ ما أسفر عن مصرع شابين وإصابة اثنين آخرين.
وبحسب الفيديو المتداول، شوهدت الفاشينستا وقد تجاوزت الإشارة الحمراء، أثناء قيادتها السيارة بسرعة عالية، وصدمت سيارة الضحايا.
وكانت الأجهزة الأمنية في الكويت، احتجزت الفاشينستا الكويتية، للتحقيق في القضية، ووجهت لها 10 تهم من بينها القتل الخطأ وقيادة المركبة تحت تأثير الكحول، وتجاوز الإشارة الحمراء.
ووقع الحادث المأساوي على تقاطع شارع السور مع طريق الملك فهد بن عبدالعزيز، ونتج عنه وفاة شخصين وإصابة شخصين آخرين برفقتهما، وقد تم نقلهما للمستشفى وما زالوا يتلقون العلاج.