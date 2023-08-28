Icon

الجماهير تلتف حول سيارة أنمار الحائلي بعد مباراة الاتحاد والوحدة Icon شروط نقل المديونية في سكني وطريقة حجز الأراضي المجانية Icon طريقة تعديل المؤهل الدراسي في أبشر Icon الرائد يحقق أول فوز له في دوري روشن بثلاثية في الرياض Icon الهلال يهزم الاتفاق بثنائية ويصعد للوصافة Icon زلزال بقوة 7.1 درجة يضرب بحر بالي بإندونيسيا Icon الإدارة العامة للمرور تتفاعل مع بلاغ سير عكس الاتجاه Icon اللقطات الأولى لحادث الفاشينستا الكويتية فاطمة المؤمن Icon الاتحاد يهزم الوحدة بثلاثية وينفرد بصدارة دوري روشن Icon iPhone 15 أغلى آيفون في تاريخ شركة أبل Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حصاد اليوم
مشاهير
أسفر عن مصرع شابين وإصابة اثنين آخرين

اللقطات الأولى لحادث الفاشينستا الكويتية فاطمة المؤمن

الإثنين ٢٨ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٥ مساءً
اللقطات الأولى لحادث الفاشينستا الكويتية فاطمة المؤمن
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وثق مقطع فيديو متداول لقطات للحادث المروع الذي تسببت فيه الفاشينستا الكويتية فاطمة المؤمن، بعدما صدمت سيارة بمركبة كانت تقودها بسرعة جنونية؛ ما أسفر عن مصرع شابين وإصابة اثنين آخرين.

سرعة جنونية

وبحسب الفيديو المتداول، شوهدت الفاشينستا وقد تجاوزت الإشارة الحمراء، أثناء قيادتها السيارة بسرعة عالية، وصدمت سيارة الضحايا.

قد يهمّك أيضاً
النيجر تمهل السفير الفرنسي 48 ساعة لمغادرة البلاد

النيجر تمهل السفير الفرنسي 48 ساعة لمغادرة البلاد

قفزة حادة بأسعار وقود الطائرات قد ترفع أسعار تذاكر الطيران

قفزة حادة بأسعار وقود الطائرات قد ترفع أسعار تذاكر الطيران

وكانت الأجهزة الأمنية في الكويت، احتجزت الفاشينستا الكويتية، للتحقيق في القضية، ووجهت لها 10 تهم من بينها القتل الخطأ وقيادة المركبة تحت تأثير الكحول، وتجاوز الإشارة الحمراء.

ووقع الحادث المأساوي على تقاطع شارع السور مع طريق الملك فهد بن عبدالعزيز، ونتج عنه وفاة شخصين وإصابة شخصين آخرين برفقتهما، وقد تم نقلهما للمستشفى وما زالوا يتلقون العلاج.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إلزام المنشأة المدربة لبرنامج تمهير بتحديد تاريخ البداية للمتدرب
السعودية اليوم

إلزام المنشأة المدربة لبرنامج تمهير بتحديد تاريخ...

السعودية اليوم
ترخيص شركة جديدة لمزاولة نشاط التمويل الجماعي بالدين
السعودية اليوم

ترخيص شركة جديدة لمزاولة نشاط التمويل الجماعي...

السعودية اليوم
لويس كاسترو: مباراة الغد مصيرية وبناء الفريق يحتاج إلى وقت
آخر الاخبار

لويس كاسترو: مباراة الغد مصيرية وبناء الفريق...

آخر الاخبار
إسبانيا تضبط أكبر شحنة للكوكايين في تاريخ البلاد
العالم

إسبانيا تضبط أكبر شحنة للكوكايين في تاريخ...

العالم
وظائف بـ الشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونيًا “تبادل”
حصاد اليوم

وظائف بـ الشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونيًا...

حصاد اليوم
إنذار أحمر على الباحة: أمطار غزيرة وسيول وبرد غدًا
السعودية اليوم

إنذار أحمر على الباحة: أمطار غزيرة وسيول...

السعودية اليوم
جمهور نادي الشباب يصنع التاريخ
الرياضة

جمهور نادي الشباب يصنع التاريخ

الرياضة
السعودية تطلق ميزة الإعفاء الإلكتروني من التأشيرة لمواطني المملكة المتحدة
السعودية اليوم

السعودية تطلق ميزة الإعفاء الإلكتروني من التأشيرة...

السعودية اليوم