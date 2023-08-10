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شملت افتتاح نقطة خور سعود بمركز أبحر

اللواء الشهري يتفقَّد قطاعات ووحدات حرس الحدود في مكة المكرمة وعسير

الخميس ١٠ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٥ مساءً
اللواء الشهري يتفقَّد قطاعات ووحدات حرس الحدود في مكة المكرمة وعسير
المواطن - واس

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تفقَّد مدير عام حرس الحدود اللواء محمد بن عبدالله الشهري، قطاعات ووحدات حرس الحدود في منطقتي مكة المكرمة وعسير، واطلع على سير العمل فيها.

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دعم غير محدود

ونقل اللواء الشهري تحيات وتقدير صاحبِ السموِّ الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، لمنسوبي قطاعات ووحدات حرس الحدود في المنطقتين، مؤكدًا ما تحظى به المديرية من دعم غير محدود من القيادة الرشيدة.

تفاصيل الجولة

وشملت الجولة زيارة قيادة منطقة مكة المكرمة وقيادات قطاع جدة وافتتاح نقطة خور سعود بمركز أبحر، وقيادة قطاعات رابغ والليث والقنفذة والمراكز والوحدات البحرية التابعة لها، والقاعدة الساحلية الوسطى بالبحر الأحمر، وقيادة منطقة عسير وقيادات قطاعات القحمة وظهران الجنوب والربوعة والمراكز والوحدات البحرية التابعة لها.

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