المؤبد لـ 4 عراقيين وإيراني اغتالوا مواطنًا أمريكيًا

أصدر القضاء العراقي حكماً بالمؤبد على 4 عراقيين وإيراني متهمين باغتيال المواطن الأمريكي ستيفن ترول في بغداد العام الماضي.

وأضافت المعلومات أن الإيراني الذي حكم عليه اليوم بالسجن المؤبد هو محمد علي رضا، موضحة أن الأخير هو المتهم بالمسؤولية عن عملية اغتيال ترول الذي كان قتل في السابع من نوفمبر من عام 2022، بحسب ما أفادت “العربية”.

مسؤولية الحادث

تزامناً مع هذا القرار، أصدرت سرايا “أصحاب الكهف”، وهي جماعة متطرفة غالباً ما تُستخدم كغطاء للعديد من العمليات المسلحة في العراق، بيانًا أعلنت فيه مسؤوليتها عن الحادث.

وأكد البيان أن عملية الاغتيال أتت انتقاماً لمقتل كل من قائد الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي السابق أبو مهدي المهندس، اللذين قتلا في غارة أمريكية قرب مطار بغداد الدولي في 3 كانون يناير عام 2020.

وينشط هذا الفصيل في العراق منذ عام 2019، وتبنى مسؤولية العديد من الهجمات المسلحة على القوافل الأجنبية.

كما تبنى استهداف السفارة الأمريكية في 17 نوفمبر عام 2020، إضافة إلى الهجوم الصاروخي على قاعدة تركية في شمال العراق في 15 فبراير 2021.

يشار إلى أنه وفي مساء 7 نوفمبر الماضي، قُتل المواطن الأمريكي ستيفن ترول، بعد أن فتح مسلحون مجهولون النار على سيارته في منطقة الكرادة وسط العاصمة العراقية بغداد.